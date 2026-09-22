Tomb Raider: Legacy of Atlantis nous emmène en Égypte avec ces nouvelles images

Pour patienter jusqu'à l'arrivée de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, un nouveau trailer montre un aperçu du développement et la manière dont les équipes ont réimaginé l'Égypte.

Afin de faire patienter les joueurs jusqu'au lancement de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, le studio Crystal Dynamics publie régulièrement des vidéos montrant le développement du titre. La dernière en date a été partagée le 18 août dernier et montrait des extraits du système de combat du jeu.

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Le 21 septembre 2026, une nouvelle vidéo montrant les coulisses du jeu a été mise en ligne. Celle-ci vous invite à prendre vos billets pour l'Égypte, une destination majeure dans l'univers de Lara.

Une immersion totale au cœur des vestiges de l'ancienne Égypte

La vidéo, d'une durée de plus de 6 minutes, alterne entre interviews des différents membres du studio et plans dévoilant à quoi ressembleront les décors égyptiens de Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Pêle-mêle, nous pouvons voir des statues de Sphinx, des temples abandonnés à la gloire d'Horus et d'Anubis, un bassin verdoyant près d'une statue de Bastet et plus encore.

Certains plans s'attardent davantage sur les détails du jeu, comme des colonnes recouvertes de hiéroglyphes. Dans les segments où l'équipe explique les coulisses de création, il est révélé que les créatifs ont accordé un soin tout particulier au travail de recherche. Ils ont concentré leurs efforts sur le fait de reconstituer les lieux en respectant leurs légendes et leurs histoires propres.

De nouveaux coulisses qui donnent envie de découvrir Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Chaque lieu dévoilé semble avoir été conçu avec soin pour rendre l'utilisation des nouveaux systèmes de déplacement et de traversée aussi agréables qu'accessibles à tous. Entre les énigmes à résoudre, les obstacles à franchir et les décors à contempler, le voyage égyptien de Lara s'annonce déjà comme étant très prometteur.

Rappelons pour conclure que Tomb Raider: Legacy of Atlantis sera disponible à partir du 12 février 2027 sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2.