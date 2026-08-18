Tomb Raider: Legacy of Atlantis montre son système de combat et de progression

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 août 2026 à 11h12
Les développeurs de Tomb Raider: Legacy of Atlantis ont, récemment, offert un aperçu en vidéo du système de combat et de progression.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis montre son système de combat et de progression

Attendu pour le début de l'année 2027, Tomb Raider: Legacy of Atlantis fait régulièrement l'objet de communication officielle de la part de Crystal Dynamics. Cette fois-ci, le studio de développement a décidé de présenter le système de combat et de progression de Tomb Raider: Legacy of Atlantis via une nouvelle vidéo explicative.

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Des détails à propos des combats et des armes sur Tomb Raider: Legacy of Atlantis

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Comme indiqué dans une récente vidéo, disponible sur la chaîne YouTube de la franchise, les développeurs souhaitent que les combats soient « fluides » ainsi que « dangereux » sur Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Dans cette optique, le studio a décidé d'implanter une nouvelle mécanique, soit le Focus : il s'agit d'une jauge qui permet de ralentir le temps et d'« effectuer certaines des actions cultes de la Lara de 1996 ». 

Mais en même temps, pour le combat, le rythme s'accélère subitement. Et quand ça commence, on passe vraiment aux choses sérieuses.

- Lukasz Taborski, Lead Enemy Engineer.

Du côté des armes, Tomb Raider: Legacy of Atlantis donnera aux joueurs la possibilité d'utiliser les doubles pistolets, étant donné qu'il s'agit d'un élément iconique de la franchise. D'autres armes (fusil à pompe, mitraillettes, fusils d'assaut) seront disponibles et chacune d'entre elles proposera un style de jeu spécifique. Pour autant, la communauté sera tout à fait libre d'opter pour l'équipement de son choix et pourra très bien n'en utiliser qu'une pendant tout le long de l'aventure.

Un aperçu du système de progression de Tomb Raider: Legacy of Atlantis

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En ce qui concerne l'évolution du personnage et sa progression, Crystal Dynamics a implanté un arbre de compétences, mais aussi un système de récolte de plantes sur Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Ce dernier offrira l'opportunité de concocter des repas, qui accordent des bonus (comme une réduction des dégâts subis) et qui permettent de se soigner. La collecte de ressources sera donc un élément important sur le titre de Crystal Dynamics.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Tomb Raider: Legacy of Atlantis doit débarquer le 12 février 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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