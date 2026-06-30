Tomb Raider: Legacy of Atlantis va poser les fondations de l'avenir de Lara Croft

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 juin 2026 à 18h12
Attendu pour 2027, Tomb Raider Legacy of Atlantis se présente comme le point d'entrée idéal pour les nouveaux venus et les vétérans. Crystal Dynamics confirme que cette réinvention du jeu original posera les bases des futures aventures de Lara Croft, unifiant les différentes générations de joueurs.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis va poser les fondations de l'avenir de Lara Croft

Tomb Raider: Legacy of Atlantis se trouve à la croisée des chemins, cherchant à séduire plusieurs générations. D'un côté, les nostalgiques des années 90 chérissant la Lara Croft classique, exploratrice intrépide. De l'autre, ceux ayant découvert l'héroïne avec la dernière trilogie, présentant une survivante vulnérable. Plus d'une décennie après, le nouveau titre tente de trouver l'équilibre parfait. Alors que Tomb Raider Catalyst est également prévu pour 2027, ce retour aux sources vaut-il le détour pour les néophytes ?

Un pont entre deux générations de joueurs

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Jeff Adams, directeur de l'expérience, se montre très confiant dans un entretien avec PCGamesN. Legacy of Atlantis n'est pas un simple remake, mais une véritable réinvention opérant à un niveau de profondeur inédit.

Bien que Catalyst proposera une aventure nouvelle, Crystal Dynamics et Flying Wild Hog insistent sur le fait que ce retour aux origines est le véritable point de départ. Selon Arek Tomaszewski, la longue pause depuis Shadow of the Tomb Raider a nourri l'attente des fans. Les joueurs sont impatients de retrouver l'exploratrice, et les développeurs désireux de la ramener sur le devant de la scène.

Le point de départ idéal avant Catalyst

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Bien que le mystère plane sur l'évolution de Lara entre Legacy of Atlantis et Catalyst, les développeurs sont clairs sur l'importance de ce premier titre.

Legacy of Atlantis fournit les fondations de la direction que prend Tomb Raider, c'est donc l'endroit parfait pour s'installer et commencer l'aventure.

Raul Siqueira précise qu'il s'agit d'une porte d'entrée ne nécessitant aucune connaissance préalable. Les fans de longue date y trouveront de nombreux clins d'œil insérés avec passion. Toutefois, un joueur découvrant totalement l'univers comprendra parfaitement qui est Lara Croft et les enjeux de son périple.

L'équipe envisage de poursuivre sur cette lancée si le succès est au rendez-vous. Développer ces jeux est un immense privilège et Raul Siqueira compte bien continuer aussi longtemps que possible. La priorité actuelle reste de réussir le lancement de Legacy of Atlantis, prévu pour le 12 février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series. 

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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