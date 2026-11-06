Tomb Raider: Legacy of Atlantis est « la première étape de cette nouvelle phase majeure de l'univers » selon Crystal Dynamics

Crystal Dynamics a, récemment, évoqué la philosophie derrière Tomb Raider: Legacy of Atlantis, qui représente une étape d' « une nouvelle phase majeure » pour l'univers.

Devant désormais débarquer au mois de février, à la suite d'un report, Tomb Raider: Legacy of Atlantis est très régulièrement au cœur de l'actualité vidéoludique, grâce à de nouvelles informations dévoilées par ses développeurs. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Crystal Dynamics a expliqué percevoir Tomb Raider: Legacy of Atlantis comme une première étape d'une « nouvelle phase majeure » pour l'univers vidéoludique de Lara Croft.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis et « la nouvelle phase majeure de l'univers »

C'est durant une interview avec les journalistes du média MP1st que Jeff Adams, qui occupe le poste de « Experience Director » sur le titre, s'est exprimé à propos de Tomb Raider: Legacy of Atlantis et la philosophie de Crystal Dynamics à son égard. Ainsi, Jeff Adams a indiqué que Tomb Raider: Legacy of Atlantis représente « la première étape de cette nouvelle phase majeure de l'univers » :

Nous le proposons à tous les joueurs car il s'agit d'un élément essentiel de l'histoire de Lara [Croft], et c'est la première étape de cette nouvelle phase majeure de l'univers Tomb Raider.

De ce fait, Tomb Raider: Legacy of Atlantis marquera très certainement le début d'une toute nouvelle ère pour la franchise Tomb Raider, qui est présente dans le paysage vidéoludique depuis de nombreuses années maintenant. C'est, d'ailleurs, dans ce sens que Jeff Adams a déclaré que cet opus n'est pas seulement à destination des fans.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis n'est pas que pour les fans

Lors de ce même échange avec MP1st, Jeff Adamas a bien spécifié que Tomb Raider: Legacy of Atlantis ne s'adresse pas seulement aux fans de la licence : « Ce jeu ne s'adresse pas uniquement aux fans. Ce n'est pas une version remasterisée. Ce n'est pas un simple coup de pinceau ». Bien entendu, Crystal Dynamics a repris certains éléments (environnements dangereux, énigmes, etc.) « pour que l'expérience reste reconnaissable » et afin de satisfaire les amoureux de la franchise, mais les nouveaux venus sont aussi les bienvenus.

[Exclusive News]: Crystal Dynamics tells MP1st that Tomb Raider: Legacy of Atlantis "isn't just for fans," and is the "first step in the next major phase of Tomb Raider gaming." More info: https://t.co/wThPr6hKBH https://t.co/npcZmZXNjw — MP1st (@MPFirst) November 6, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Tomb Raider: Legacy of Atlantis est prévu pour le 12 février 2027 et se rendra, dès lors, disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.