Tomb Raider: Legacy of Atlantis : Sa durée de vie évoquée par Crystal Dynamics

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 octobre 2026 à 10h31
Crystal Dynamics a, récemment, parlé de la durée de vie de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, mais aussi de son monde qui devrait attiser la curiosité des joueurs.
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Tomb Raider: Legacy of Atlantis : Sa durée de vie évoquée par Crystal Dynamics

Alors que la sortie de Tomb Raider: Legacy of Atlantis est encore lointaine, Crystal Dynamics apporte, régulièrement, de nouvelles informations concernant les prochaines aventures de Lara Croft. D'ailleurs, il y a très peu de temps, les développeurs de Tomb Raider: Legacy of Atlantis ont donné une estimation à propos de sa durée de vie, tout en parlant du monde proposé.

La durée de vie de Tomb Raider: Legacy of Atlantis estimée par ses développeurs

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C'est au cours d'une récente interview avec les journalistes de MP1st que Jeff Adams, qui occupe le poste de « Experience Director » chez Crystal Dynamics, a été interrogé à propos de Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Ainsi, Jeff Adams a précisé que la durée de vie de Tomb Raider: Legacy of Atlantis est de 14 à 16 heures. Ce qui est assez proche de celle du jeu original, qui demandait environ 12 à 15 heures de jeu. 

Je peux affirmer sans hésiter que la durée de jeu se situe entre 14 et 16 heures, selon votre style de jeu.

À ce sujet, Jeff Adams précise que les joueurs et les joueuses ne doivent pas se sentir pressés : « Mais ce que j'aime aussi dire à tout le monde quand on aborde ce sujet, c'est qu'il ne faut pas se sentir pressé ». Cela est d'autant plus vrai que Tomb Raider: Legacy of Atlantis invite à l'exploration, selon ce dernier.

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L'univers de Tomb Raider: Legacy of Atlantis va « éveiller votre curiosité »

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Au cours de ce même échange, Jeff Adams a expliqué que l'univers Tomb Raider: Legacy of Atlantis va très certainement piquer la curiosité de la communauté, qui sera alors invité à explorer à son rythme

Nous avons délibérément créé un univers conçu pour vous captiver et éveiller votre curiosité, afin que vous n'ayez pas à vous fixer de limite de temps.

De ce fait, et comme pour la plupart des jeux, certains joueurs et joueuses passeront très certainement pas mal de temps sur Tomb Raider: Legacy of Atlantis, soit plus que l'estimation donnée par Jeff Adams. Dans tous les cas, il va tout de même falloir attendre encore quelques mois pour découvrir le titre de Crystal Dynamics.

Pour conclure, rappelons que Tomb Raider: Legacy of Atlantis doit débarquer le 12 février 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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