Crystal Dynamics, studio de Tomb Raider, annonce plusieurs licenciements



le 28 mars 2025 à 11h30 Publié par Florian Lelong le 28 mars 2025 à 11h30

Le célèbre studio Crystal Dynamics, actuellement au travail sur le prochain épisode de la saga Tomb Raider, a malheureusement confirmé avoir procédé à une série de licenciements. Cette restructuration impacte directement plusieurs employés, créant une vague d'inquiétude quant à l'avenir du studio et du projet en cours.