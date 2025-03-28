Crystal Dynamics, studio de Tomb Raider, annonce plusieurs licenciements

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 28 mars 2025 à 11h30
Le célèbre studio Crystal Dynamics, actuellement au travail sur le prochain épisode de la saga Tomb Raider, a malheureusement confirmé avoir procédé à une série de licenciements. Cette restructuration impacte directement plusieurs employés, créant une vague d'inquiétude quant à l'avenir du studio et du projet en cours.
Crystal Dynamics, studio de Tomb Raider, annonce plusieurs licenciements

17 salariés touchés par les licenciements chez Crystal Dynamics

Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le développeur américain a officiellement confirmé la suppression de 17 postes :
Ce matin, Crystal Dynamics a pris la difficile décision de réduire ses effectifs de 17 membres talentueux de notre équipe. Ce choix n'a pas été fait à la légère, mais il était nécessaire pour mieux aligner nos besoins commerciaux actuels avec le succès futur du studio. Cette décision ne reflète en aucun cas le dévouement ou les compétences des personnes concernées.
Le studio précise qu'il accompagne les personnes touchées avec des dispositifs de transition et d'accompagnement vers de nouvelles opportunités professionnelles.

officecrystal

Des difficultés liées à la restructuration chez Embracer Group

Ces licenciements interviennent dans un contexte plus large de difficultés économiques, alors que Crystal Dynamics appartient au groupe suédois Embracer Group. Depuis 2023, Embracer mène un vaste programme de restructuration qui a déjà entraîné des fermetures de studios et des annulations de projets dans plusieurs filiales.

Crystal Dynamics rejoint ainsi une liste grandissante de studios impactés par ces décisions économiques difficiles, destinées à rationaliser les dépenses du groupe après plusieurs investissements ambitieux.

Quel impact sur le prochain jeu Tomb Raider ?

Malgré ces licenciements, Crystal Dynamics tient à rassurer les fans en confirmant que le prochain Tomb Raider, dont l'édition sera assurée par Amazon, n'est pas impacté par ces réductions d'effectifs :
Crystal Dynamics reste déterminé à repousser les limites et à continuer de créer de grands jeux. Ce changement ne modifie en rien nos plans actuels.
Cependant, très peu d'informations sont disponibles sur ce nouveau Tomb Raider. Depuis son annonce en décembre 2022, le jeu s'est montré uniquement à travers des concepts arts, avec Lara Croft arborant sa tenue classique. Aucun extrait de gameplay ni de fenêtre de sortie n'ont été dévoilés à ce jour.

tombraider

Une adaptation série en préparation chez Amazon

En parallèle du jeu vidéo, Amazon développe actuellement une adaptation en série live-action de Tomb Raider pour Prime Video. La série, commandée officiellement en mai 2024, mettrait en scène Sophie Turner, célèbre pour son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones, dans le rôle iconique de Lara Croft.

Le projet bénéficie par ailleurs de la participation de Phoebe Waller-Bridge, scénariste et actrice récompensée aux Emmy Awards et aux Golden Globes pour la série Fleabag. Waller-Bridge intervient en tant que scénariste et productrice exécutive sur cette série très attendue par les fans.

Un avenir incertain pour Crystal Dynamics, mais une volonté intacte

Cette annonce de licenciements intervient à une période délicate, alors que l'avenir précis du prochain Tomb Raider demeure encore très flou pour les joueurs. Toutefois, Crystal Dynamics réaffirme son engagement à poursuivre le développement de ce titre très attendu, espérant ainsi rassurer les fans malgré ce contexte compliqué.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en juillet 2026
Tomb Raider 21 juillet 2026

Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en juillet 2026

Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de juillet 2026.
Tomb Raider : La série TV dévoile une première image, avec Sophie Turner
Tomb Raider 15 janvier 2026

Tomb Raider : La série TV dévoile une première image, avec Sophie Turner

Prime Video a, récemment, partagé une première image de la série TV Tomb Raider, montrant Sophie Turner en Lara Croft.
Eidos Montréal (Shadow of the Tomb Raider) travaillerait sur un nouveau jeu encore non annoncé
Tomb Raider 14 janvier 2026

Eidos Montréal (Shadow of the Tomb Raider) travaillerait sur un nouveau jeu encore non annoncé

Il semblerait qu'Eidos Montréal développe actuellement un nouveau jeu, soit un AAAA.

commentaire (0)