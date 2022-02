Tiny Tina's Wonderlands passe Gold et confirme sa date de sortie

don't look now 👀



Tiny Tina's Wonderlands JUST WENT GOLD baybay!!! 🏆🥇 pic.twitter.com/Esxsv5qI0e — Tiny Tina's Wonderlands 🦄 (@PlayWonderlands) February 2, 2022

Annoncé pour la toute première fois lors de l'E3 2021,s'apprête à débarquer sur l'ensemble des plateformes de jeu.. Ce qui signifie que le développement du jeu de base est terminé et que sa date de sortie officielle ne devrait donc pas changer. Pour rappel,D'ailleurs, c'est très récemment que le studio de développement et l'éditeur ont partagé de nouvelles informations quant à cette aventure : 6 classes seront disponibles au total et un système, dit Multiclass, permettra aux joueurs de profiter des capacités d'un second type de personnages. Par ailleurs, ils en ont profité pour dévoiler des éléments quant au lore de Tiny Tina's Wonderlands en mentionnant un tout nouveau PNJ, répondant au nom de Zack Sacrum, en plus de donner davantage d'informations sur les régions du monde de Wonderlands. Les joueurs et les joueuses sur PS4 et PS5, possédant un abonnement actif au PS+ , peuvent actuellement se faire une idée de l'univers de Tiny Tina's en téléchargeant gratuitement Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure. Véritable stand-alone, et DLC de Borderlands 2, il est sorti pour la première fois en 2013, avant de profiter d'une nouvelle version en 2021.Pour ceux étant sur PC, vous pouvez profiter d'une belle réduction sur Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure grâce à notre partenaire, Instant Gaming :