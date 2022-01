PS Plus février 2022 : UFC 4 et Tiny Tina's Assault on Dragon Keep offerts

Jeux PS+ Février 2022

UFC 4

Planet Coaster Console Edition

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure

Le voile est désormais levé :Si en janvier, ils ont pu profiter de DIRT 5, Persona 5 Strikers et de Deep Rock Galactic, ce sont de tous nouveaux univers et horizons qui vont s'offrir à eux en février.Développé par EA Vancouver et édité par EA Sports, UFC 4 est sorti au cours de l'été 2020 sur PS4 et Xbox One. Bien qu'UFC 3 n'ait pas réussi à convaincre les joueurs et la presse spécialisée à sa sortie officielle, ce quatrième opus de la licence a, lui, réussi à satisfaire les amateurs de boxe et MMA. Avec un roster de plus de 200 sportifs professionnels et un mode Carrière apprécié, UFC 4 se rendra disponible, et ce gratuitement, en février, à tous les joueurs possédant un abonnement PS Plus valable.UFC 4 sera ainsi disponible gratuitement, dans le cadre des jeux PS Plus, jusqu'au lundi 28 février.Des sensations fortes, la tête à l'envers, des manèges faisant frissonner... Voici l'une des parties du programme des jeux PS Plus de ce février 2022. Intégré à nouvelle sélection,invitera les joueurs à façonner et gérer leur propre parc d'attractions, selon un aspect très réaliste. Disponible sur consoles depuis 2020, le titre est développé et édité par Frontier Developments.Planet Coaster Console Edition sera disponible gratuitement pour les membres du PS Plus, uniquement sur PS5, jusqu'au lundi 28 février.Quatrième DLC de Borderlands 2, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure est sorti durant l'année 2013. Il est ressorti en 2021 en tant que standalone sur la plupart des plateformes de jeu. Salué par la critique à sa première sortie officielle, le titre invitera les joueurs dans une nouvelle aventure fantasy et bourré d'humour.Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure sera disponible gratuitement pour les membres du PS Plus jusqu'au lundi 28 février.