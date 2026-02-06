Prime Gaming : 10 jeux offerts pour février 2026 avec Tiny Tina's Wonderlands

Amazon propose, une fois encore, de bons jeux pour son offre Prime Gaming, avec une sélection de titres assez intéressante pour le mois de février 2026.
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming
. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais plutôt bons. D'autres fois, des productions plus connues, c'est-à-dire des AAA, sont de la partie.
En ce qui concerne le mois de février 2026
, nous avons notamment le droit à un opus Total War, mais aussi à Tiny Tina's Wonderlands, pour ne citer que ces deux exemples.
Les jeux Prime Gaming pour février 2026
Ainsi, pour ce mois de février 2026
, nous retrouvons au programme Tiny Tina's Wonderlands, Total War: ATTILA ou encore Meganoid et Tavern Talk. Mais, sans plus attendre, voici les jeux Prime Gaming de février 2026
, et la date à partir de laquelle ils peuvent être réclamés.
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Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme
|Tiny Tina's Wonderlands
|5 février 2026
|Epic Games Store
|Dread Templar
|5 février 2026
|Amazon Games App
|Hexguardian
|12 février 2026
|Epic Games Store
|Around the World: Travel to Brazil Collector's Edition
|12 février 2026
|Code Legacy Games
|Ambition: A Minuet in Power
|19 février 2026
|Code GOG
|Captain Blood
|19 février 2026
|Code GOG
|Meganoid
|19 février 2026
|Code GOG
|Rebel Galaxy Outlaw
|26 février 2026
|Code GOG
|Total War: ATTILA
|26 février 2026
|Epic Games Store
|Tavern Talk
|26 février 2026
|Amazon Games App
Les jeux Luna de février 2026
En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service Amazon Luna en ce mois de février 2026
:
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Jeu
|Just Shapes & Beats
|Indiana Jones et Le Cercle Ancien DLC The Order of Giants
|Alan Wake 2
|Disney Universe
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en février 2026?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée
et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming
, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours
.
commentaires (2)
À part tiny tinas y'a vraiment pas grand chose pour ce mois
Je vais peut être me motivier a essayer luna, voir ce que ça dit