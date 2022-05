Tiny Tina's Wonderlands : Tier List des classes (Mai 2022)

Tier List des meilleures classes de Tiny Tina's Wonderlands

Disponible depuis le mois de mars de cette année 2022,est un looter-shooter RPG développé par Gearbox Software. À travers ce titre, les joueurs et les joueuses sont invités dans une aventure fantastique, dirigée par la maîtresse du jeu, Tiny Tina.Au début de l'aventure, ces premiers devront choisir une classe parmi les six proposées actuellement. Évidemment, chacune d'entre elles propose ses propos caractéristiques, statistiques et compétences. Il peut être difficile d'en sélectionner une. De ce fait, nous vous proposons ci-dessousCe classement est proposé en fonction de plusieurs paramètres, et ce en tant que classe de base/principale : les aptitudes de chacune, leur utilité en jeu, notre expérience personnelle ainsi que le niveau de difficulté concernant la prise en main de ces personnages. Notez donc que ces informations sont données à titre indicatif et ne sont absolument pas arrêtées.Par ailleurs, n'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle de. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par les développeurs, avec les diverses mises à jour et potentiels DLC,soit totalement chamboulée, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article afin de prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec laprésentée.Pour rappel,. Le soft embarque la fonctionnalité du cross-play et permet ainsi aux joueurs et joueuses de se retrouver, en tant qu'alliés ou ennemis, malgré leur plateforme de jeu.L'article sera mis à jour au fil du temps, si besoin.