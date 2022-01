Tiny Tina's Wonderlands : Le plein d'informations sur les classes, régions et personnages

Six classes dévoilées

Les personnages Sème-la-Mort sont des émissaires funestes. Ils sont prêts à sacrifier leur santé pour enchaîner les attaques de magie noire et ainsi devenir une représentation vivante et mortelle de la Faucheuse. Ils n'hésitent pas à sacrifier leur propre force vitale ainsi que leur familier, la demi-liche, pour supplicier leurs ennemis.

Experts de la nature, les Gardes Fongiques font déferler des tornades et des volées de flèches arcaniques sur leurs opposants afin de réduire leurs points de vie ou bien les ralentir. Eux aussi possèdent un familier, soit un champignon sécrétant des toxines. Parmi leurs atouts, on compte la vitesse et les attaques à distance.

Un nouveau personnage annoncé

Multiclass : un nouveau système

Dangers, ennemis et régions

C'est très récemment que 2K et Gearbox Software ont dévoilé de nouvelles informations sur, via un trailer fraîchement mis en ligne, un Guide de jeu et le troisième Carnet de développeurs . Un ensemble fourni de détails qui mérite un récapitulatif.En plus des classes précédemment annoncées, c'est-à-dire Trucidopathe, Brr-Zerker, Défouromage et Frappaclycsmique,. Portant le total à 6,Grâce à ce dernier partage d'informations, nous découvrons un tout nouveau personnage. Il s'agit de Zack Sacrum, un marin n'aimant naviguer que sur les eaux troubles du monde de Wonderlands. Une manière pour lui de gagner toujours plus d'argent et de rassembler d'innombrables trésors. Il garde les Portes saumâtres, tout en chantant des airs mélodieux en souvenir des temps heureux.En parcourant l'aventure Tiny Tina's Wonderlands,. Ainsi, chacun pourra modeler son personnage en fonction de ses désirs et de sa manière de jouer. Rappelons que chaque type de personnages possède un Exploit de classe permanent, deux compétences d'action iconiques et un arbre d'aptitudes possédant des capacités passives.Vaste et complet, le monde de Wonderlands dispose de plusieurs régions avec ses propres quêtes secondaires. Ainsi, dans la Crique craquelée, les joueurs pourront rencontrer des marins nécrotiques, dont les moeurs sont plus que douteuses. Inversement, l'Abysse englouti, se trouve sur l'océan et grouille de créatures féroces, telles que les reines ophidiennes ou encore des sirènes. Par ailleurs, les pirates sont une menace constante et les joueurs devront composer avec ces ennemis.