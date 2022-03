Tiny Tina's Wonderlands : SHiFT codes, clés squelettes et skins gratuits

Codes SHiFT Tiny Tina's Wonderlands

Codes SHiFT actifs Tiny Tina's Wonderlands

1 x clé squelette (expire le 31 mars) → JBRTT-BZH6F-CC3W5-3TTTB-XB9HH

Codes SHiFT expirés Tiny Tina's Wonderlands

Aucun code SHiFT pour Tiny Tina's Wonderlands n'est pour le moment expiré.

Comment activer les codes SHiFT dans Tiny Tina's Wonderlands ?

Récapitulatif

S'inscrire sur le site officiel Shift (https://shift.gearboxsoftware.com/) et sélectionner sa plateforme de jeu.

étant développé par Gearbox Software, il n'est pas étonnant de voir que sont de retour. Ces derniers, si vous n'êtes pas habitué à la licence, permettent d'obtenir divers bonus en jeu, que ce soit des cosmétiques ou encore, pour ce jeu, , dans le but d'ouvrir certains coffres, contenant du loot non négligeable.Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer des ou des cosmétiques gratuitement et rapidement.Si certains des proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Afin d'obtenir les différentes récompenses attendues, vous devrez, dans un premier temps, sur le site officiel Shift . Après avoir (Epic Games, Steam, Xbox One/Series ou PlayStation 4/5), vous serez invité à (si vous n'en avez pas encore un) lequel devra être validé par l'intermédiaire d'un e-mail que vous recevrez quelques minutes plus tard. Dans le cas où vous n'auriez pas reçu l'e-mail, nous vous conseillons de vérifier les indésirables, le nôtre y avait atterri.Une fois que votre compte SHiFT aura été confirmé, vous n'aurez plus qu'à vous connecter sur le site et à vous rendre dans la partie « Plateformes de jeux » afin de vérifier que la bonne plateforme est sélectionnée. Ensuite, rendez-vous dans l'onglet « Récompenses » dans lequel vous devrez renseigner l'un des codes présents ci-dessus, vous octroyant les récompenses promises.