Tiny Tina's Wonderlands : Une suite était en développement

La plus déjantée des maîtres du jeu préparait en secret sa prochaine partie au travers d'une suite non-annoncée de Tiny Tina's Wonderlands. Mais cette révélation s'est faite de manière inattendue.
Mise à jour du
17/12/2024
:
À la suite de cette révélation, un employé de 2K qui a souhaité rester anonyme s'est exprimé. Il a affirmé que Tiny Tina's Wonderlands 2 était toujours en développement et que le projet n'avait pas encore été abandonné. Cependant, cette source n'a pas donné plus de détails. Dans le même temps, Gearbox n'a communiqué aucune information au sujet de l'officialisation du jeu ou de l'état de son développement. Il faudra donc surveiller l'activité de Tina dans les semaines à venir.
En 2022, la plus célèbre des expertes en démolition de l'univers de Borderlands avait droit à son propre spin-off. Dans Tiny Tina's Wonderlands
, la jeune fille vous proposait de participer à un jeu de rôle sur table. Mêlant des éléments de fantasy à des personnages emblématiques de Borderlands, le titre offrait une aventure complètement déjantée
dans laquelle vous deviez éliminer le redoutable Seigneur Dragon.
Depuis son lancement, Tiny Tina's Wonderlands a eu droit à plusieurs DLC, mais aucune suite n'avait été envisagée. En novembre 2023, l'évocation d'un deuxième opus avait fait surface. En effet, un ancien employé de Gearbox avait mentionné avoir travaillé au développement de Tiny Tina's Wonderlands 2
dans sa biographie LinkedIn. Cependant, le studio n'avait jamais officialisé ce projet. Mais une triste rumeur semble confirmer cette nouvelle.
Tiny Tina's Wonderlands 2 annulé avant même d'avoir été officialisé
Dans un article publié le 16 décembre 2024
, le site d'informations MP1st a indiqué que Tiny Tina's Wonderlands devait avoir une suite.
L'aspect décalé du jeu avait été bien accueilli par le public et par la presse, ce qui aurait encouragé Gearbox à poursuivre les parties de Donjons & Dragons à la sauce Tina. Mais une source interne a précisé que le projet avait été récemment annulé.La rumeur aurait été confirmée par plusieurs employés ayant récemment mis à jour leurs statuts sur différents réseaux sociaux.
Ces derniers travaillaient chez Lost Boys Interactive, une filiale de Gearbox qui a travaillé sur Tiny Tina's Wonderlands. L'un des artistes, Bemin Jackson, mentionne d'ailleurs le jeu sur son profil ArtStation comme étant « non publié ».
L'annonce de l'annulation de Tiny Tina's Wonderlands 2 est encore au stade de rumeur. Mais les vagues de licenciements survenues en 2024 chez Gearbox Entertainment ainsi que chez Lost Boys Interactive
pourraient être l'une des raisons de l'arrêt brutal du projet. En effet, le développement d'un titre reste coûteux et il semble judicieux de prioriser la saga principale avec Borderlands 4
au développement d'une suite spin-off. Cependant, il faudra attendre une annonce officielle de la part de Gearbox pour confirmer cette triste nouvelle.
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