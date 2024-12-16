Tiny Tina's Wonderlands : Une suite était en développement



modifié le 17 décembre 2024 à 10h51 Publié par Justine Manchuelle modifié le 17 décembre 2024 à 10h51

La plus déjantée des maîtres du jeu préparait en secret sa prochaine partie au travers d'une suite non-annoncée de Tiny Tina's Wonderlands. Mais cette révélation s'est faite de manière inattendue.