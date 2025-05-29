Deux excellents jeux offerts sur l'Epic Games Store, dont Tiny Tina's Wonderlands

Tiny Tina's Wonderlands, développé par Gearbox Software, est sorti le 25 mars 2022. Spin-off de Borderlands ancré dans l'univers d'un jeu de rôle sur table, il mêle fusillades et sorts magiques. Avec son humour décalé et son mode endgame via la Chambre du Chaos, il propose un FPS-loot très complet en solo ou coop.