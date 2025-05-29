Deux excellents jeux offerts sur l'Epic Games Store, dont Tiny Tina's Wonderlands

Epic Games permet à sa communauté de récupérer, dès ce 29 mai 2025, Tiny Tina's Wonderlands gratuitement, l'un des meilleurs jeux d'aventure.
Depuis maintenant plus de quatre ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight ou Borderlands 3, pour ne citer que ces exemples. C'est maintenant au tour de Tiny Tina's Wonderlands d'être offert sur l'Epic Games Store
.
Tiny Tina's Wonderlands gratuit sur l'Epic Games Store
Dès ce 29 mai 2025, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouter Tiny Tina's Wonderlands
à votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou puisqu'il est effectivement offert sur l'Epic Games Store
. Si vous n'y avez jamais joué, sachez que Tiny Tina's Wonderlands est un jeu d'aventure développé par Gearbox Software et édité par 2K.
Une aventure épique aux côtés de Tiny Tina
Tiny Tina's Wonderlands, qui peut être parcouru en solo ou bien en coopération avec des amis, invite les joueurs et les joueuses à façonner leur propre héros, en optant notamment pour l'une des classes jouables proposées. Ces derniers ont pour objectif d'éliminer le Seigneur Dragon. Bien évidemment, le périple sera ponctué de nombreux affrontements et surtout d'innombrables pluies de loot.
Lancez-vous dans une aventure épique riche en émerveillement, fantaisie et armes surpuissantes ! Créez votre propre héros aux classes multiples, puis tirez, pillez, tranchez et lancez des sorts dans votre quête pour arrêter le tyrannique Seigneur Dragon.
Limbo est également offert sur l'Epic Games Store
En complément, les joueurs et les joueuses peuvent, en ce moment même, obtenir gratuitement l'excellent LIMBO via l'Epic Games Store
. Développé ainsi qu'édité par Playdead (connu pour INSIDE), LIMBO est un jeu d'aventure avec quelques séquences de puzzles. Grâce à sa direction artistique et son histoire, le titre avait marqué les esprits, à sa sortie.
Pour connaître le destin de sa sœur, un jeune garçon entre dans le monde de Limbo.
Comment avoir Tiny Tina's Wonderlands et LIMBO gratuitement ?
Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 29 mai 2025 et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici
pour tomber sur la page d'accueil de ladite plateforme. Il ne vous restera plus qu'à cliquer sur les deux jeux, via l'encart « Jeux gratuits », pour les obtenir. Rappelons que vous avez jusqu'au 05 juin 2025 pour les réclamer. Encore une bonne occasion d'agrémenter sa bibliothèque de jeux sans dépenser d'argent.
Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store
afin de ne jamais rien manquer.
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