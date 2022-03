Tiny Tina's Wonderlands aura-t-il le droit à des DLC ?

Tiny Tina's Wonderlands : Des DLC prévus ?

Des packs déjà disponibles

Des nouveautés à venir via des DLC ?

Tiny Tina's Wonderlands s'est rendu disponible le 25 mars dernier, sur consoles et PC. Et si le jeu de base offre une belle durée de vie , les joueurs et les joueuses se demandent déjà siTiny Tina's Wonderlands est disponible en plusieurs éditions : la Standard, la Next Level ou encore celle nommée « Merveilleux Chaos ». Chacune d'entre elles comporte le jeu de base ainsi que d'autres éléments. Par exemple, en achetant l'Édition Next Level et Merveilleux Chaos, les joueurs et les joueuses obtiendront le Pack Seigneur Dragon, comprenant une arme et un sort légendaire. En plus d'une armure et de différents cosmétiques.D'un autre côté, en s'abonnant aux newsletters du jeu via un compte 2K vérifié et en ayant lié son compte SHiFT, avant la date de sortie de Tiny Tina's Wonderlands, il était possible de débloquer le Pack Crieur Public. Ce dernier contient un thème d'armure et une icône de bannière.Par ailleurs, le Season Pass de Tiny Tina's Wonderlands offre la possibilité de débloquer. Ceux-là mettent en scène des boss dits « redoutables » et des « environnements inexplorés ». Via ce Season Pass, il est aussi possible de débloquer une septième classe et d'autres éléments cosmétiques.En revanche, et vous en conviendrez avec nous, il ne s'agit pas de DLC ou extension à proprement parler. Cependant, le soft étant développé par Gearbox Software et faisant partie de l'univers Borderlands,. Rappelons que par le passé,etont eu le droit à plusieurs DLC, dont le fameux Tiny Tina's et la Forteresse du Dragon.Au moment où nous écrivons ces lignes, les développeurs n'ont pas encore statué quant à l'arrivée ou non de DLC/extensions pour Tiny Tina's Wonderlands. Bien évidemment, nous vous tiendrons au courant si de nouvelles informations, à ce sujet, sont disponibles.est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :