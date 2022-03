Tiny Tina's Wonderlands : Quelle est sa durée de vie ?

Quelle est la durée de vie de Tiny Tina's Wonderlands ?

Quête principale → Entre 18 et 25 heures.

→ Entre 18 et 25 heures. Quête principale et quelques secondaires → Entre 25 et 30 heures.

→ Entre 25 et 30 heures. Terminer le jeu → Près de 40 heures de jeu, voire plus.

PC Édition Standard → 43,86 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Chaotic Great → 57,49 € au lieu de 79,99 €, soit 28 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 55,99 € au lieu de 69,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Next Level → 59,99 € au lieu de 74,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Chaotic Great → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Ça y est. Tiny Tina's Wonderlands est officiellement disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Nous plongeant dans une toute nouvelle aventure drôle, et parfois loufoque, le nouveau titre de 2K et Gearbox Software plaira certainement aux amateurs de la licence Borderlands. Possédant une grande diversité d'activités et de quêtes, de nombreux joueurs et joueuses se demandent quelle est la durée de vie du jeu. Chaque joueur a sa propre manière de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, en fonction de sa propre expérience et des différents retours, il est tout de même possible de donner une durée de vie approximative. Dans le cas de Tiny Tina's Wonderlands, l'aventure, comportant aussi bien des missions principales que des quêtes annexes, devrait vous occuper un certain temps. L'exploration étant également de rigueur, cela pourrait ajouter quelques heures de jeu supplémentaires aux plus curieux. Ci-dessous, vous pouvez retrouver une estimation de la durée de vie de Tiny Tina's Wonderlands, en fonction de vos objectifs (histoire principale, histoire principale et plusieurs quêtes, terminer totalement le jeu). Notez également que ce nombre d'heures peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque recoin du monde ou, à l'inverse, ne vous intéresser qu'à la quête principale. Ainsi, vous en conviendrez certainement, la durée de vie de Tiny Tina's Wonderlands est relativement correcte. En comparaison, Borderlands 3 demandait une bonne trentaine d'heures de jeu, en ligne droite, pour venir à bout de la campagne. Tiny Tina's Wonderlands est pour rappel disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.