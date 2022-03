Tiny Tina's Wonderlands dévoile le contenu de son Season Pass

PC Édition Standard → 43,89 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Chaotic Great Edition → 57,99 € au lieu de 79,99 €, soit 28 % de réduction.



Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant l'arrivée de Tiny Tina's Wonderlands sur consoles et PC. En effet, le prochain titre de 2K et Gearbox Software est prévu pour le 25 mars prochain. En plus de proposer un bonus de précommande pour Fortnite, soit le Planeur Poney de Diamant , Tiny Tina's Wonderlands aura le droit à son Season Pass.. Ces derniers inviteront les joueurs dans le Surplomb Voilé et les embarqueront dans un monde d'illusions, via les Miroirs du Mystère.Ainsi, pour chaque Miroir du Mystère, un boss final attendra les joueurs et les joueuses. Celui-ci deviendra de plus en plus coriace, à mesure que ces derniers progresseront. La récompense ?Par ailleurs, en terminant ces contenus additionnels, lesdits niveaux et boss seront ajoutés dans la Chambre du Chaos, une activité endgame Mais ce n'est pas tout :. Il dispose de son propre Exploit de Classe, de deux Compétences d'Action et d'un arbre unique d'aptitudes., faisant également partie du Season Pass.Notez que le Season Pass de Tiny Tina's Wonderlands sera vendue individuellement, après la sortie du jeu. Pour tous les joueurs et les joueurs ayant acheté l'Édition Merveilleux Chaos du titre n'auront pas besoin de dépenser un centime de plus, car le Season Pass est inclus dans cette version.Pour celles et ceux étant sur PC, vous pouvez profiter d'une belle réduction sur la précommande degrâce à notre partenaire, Instant Gaming :