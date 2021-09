Tiny Tina's Wonderlands annonce l'arrivée prochaine d'images de gameplay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis la parution de son premier trailer haut en couleur lors dus'est fait assez discret. Toutefois, la donne va changer puisque. Bien que nous ne disposions pas de date précise, la publication mentionne clairement la notion de « soon » (bientôt).(heure française). Cela sera l'occasion pour les joueurs de découvrir le contenu de ce spin-off venu tout droit de la franchise Borderlands , même si les détails de ces images de gameplay n'ont pas été dévoilés.Pour rappel,sera une nouvelle aventure dans laquelle vous retrouverez l'ADN de Borderlands grâce au pillage et aux combats présents dans le spin-off. En plus des divers monstres à combattre, il y aura également des donjons à explorer, mais aussi et surtout une quête à relever qui sera celle d'arrêter. Dans cette aventure, vous ne serez pas seul puisque vous serez accompagné du Capitaine Valentine, ainsi que d'un robot répondant au nom de Frette.



Tiny Tina’s Wonderlands arrivera en début d'année 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.