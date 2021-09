PlayStation annonce un Showcase pour ce mois de septembre

Notez la date !



Le PlayStation Showcase 2021 sera diffusé jeudi 9 septembre à 22h00.



Tous les détails : https://t.co/zA9x9DnKX0 pic.twitter.com/KSkgkJFbFF — PlayStation France (@PlayStationFR) September 2, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

(heure française) afin de dévoilerassez spécial. Selon les dires du studio, celui-ci sera l'occasion de, et cette présentation sera donc naturellement axée sur cette console et ses titres à venir.Avec une durée de 40 minutes, plusieurs nouveautés seront annoncées, avec notamment, ainsi que de certains développeurs « les plus créatifs du secteur concernant des jeux qui sortiront pour cette fin d'année ou plus tard ». Par ailleurs, après cette présentation, les équipes participeront à ce que nous pourrions qualifier de debrief, et en dévoileront davantage sur les informations qui auront été communiquées.Toutefois,. Le sujet ne sera en effet pas traité durant ce PlayStation Showcase, mais de nombreux jeux PS5 de qualité seront tout de même présentés.Pour suivre ce PlayStation Showcase qui aura donc lieu le jeudi 9 septembre à 22h (heure française), rendez-vous sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch de PlayStation.