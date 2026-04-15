Tides of Tomorrow sortira-t-il sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 avril 2026 à 14h32
Certains joueurs et joueuses se demandent si Tides of Tomorrow sortira sur Nintendo Switch et/ou Nintendo Switch 2 à l'avenir.
Tides of Tomorrow sortira-t-il sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ?
Le nouveau jeu de DigixArt, Tides of Tomorrow, débarque en avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, notamment sur consoles ainsi que sur PC. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se questionnent à ce sujet et se demandent, ainsi, si Tides of Tomorrow va arriver sur les deux consoles hybrides de Nintendo, à savoir la Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2

Tides of Tomorrow sortira-t-il sur Nintendo Switch 1 et/ou Nintendo Switch 2 ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Comme vous le savez probablement déjà, le 22 avril 2026 marquera l'arrivée de Tides of Tomorrow sur consoles, c'est-à-dire PS5 et Xbox Series, ainsi que sur PC. Les communications officielles et trailers partagés par le studio de développement français ne font pas mention de versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, à l'heure actuelle.

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Tides of Tomorrow est-il multijoueur et/ou coopératif ?

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D'ailleurs, sur le compte Twitter/X du jeu, DigixArt a spécifié ceci, à la suite d'une question posée par un internaute concernant une potentielle arrivée sur Switch 2 : « Salut ! Malheureusement, la Switch 2 n'est pas prévue pour le moment ! ».


Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le studio de développement n'a pas prévu de sortir Tides of Tomorrow sur Nintendo Switch et/ou Nintendo Switch 2, pour le moment. Toutefois, cela ne veut pas dire que ces versions ne verront jamais le jour, bien qu'un portage sur Switch 2 semble plus probable. Or, et comme vous l'aurez compris, rien n'est sûr, étant donné que de tels projets ne sont pas dans les plans actuels de DigixArt.

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De ce fait, si vous souhaitez coûte que coûte découvrir Tides of Tomorrow au moment de sa sortie, vous devez nécessairement y jouer sur la dernière console de Sony/PlayStation et celle de Microsoft, soit PS5 et Xbox Series, ou bien sur PC. Rappelons, en guise de conclusion, que le nouveau jeu de DigixArt, notamment connu pour Road 96 et Road 96 Mile 0, sort le 22 avril 2026 sur les plateformes citées ci-dessus.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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