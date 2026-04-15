Tides of Tomorrow sortira-t-il sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si Tides of Tomorrow sortira sur Nintendo Switch et/ou Nintendo Switch 2 à l'avenir.

Tides of Tomorrow sortira-t-il sur Nintendo Switch 1 et/ou Nintendo Switch 2 ?

Hey! Unfortunately, the Switch 2 is not planned at the moment! 😶 — Tides of Tomorrow Demo available on Steam 🌊 (@Digixart) February 18, 2026

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Le nouveau jeu de DigixArt,, débarque en avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, notamment sur consoles ainsi que sur PC. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se questionnent à ce sujet et se demandent, ainsi,Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Comme vous le savez probablement déjà, le 22 avril 2026 marquera l'arrivée desur consoles, c'est-à-dire PS5 et Xbox Series, ainsi que sur PC. Les communications officielles et trailers partagés par le studio de développement français ne font pas mention de versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, à l'heure actuelle.D'ailleurs, sur le compte Twitter/X du jeu, DigixArt a spécifié ceci, à la suite d'une question posée par un internaute concernant une potentielle arrivée sur Switch 2 : « Salut ! Malheureusement, la Switch 2 n'est pas prévue pour le moment ! ».Ainsi, et comme vous l'aurez compris,. Toutefois, cela ne veut pas dire que ces versions ne verront jamais le jour, bien qu'un portage sur Switch 2 semble plus probable. Or, et comme vous l'aurez compris, rien n'est sûr, étant donné que de tels projets ne sont pas dans les plans actuels de DigixArt.De ce fait, si vous souhaitez coûte que coûte découvrirau moment de sa sortie, vous devez nécessairement y jouer sur la dernière console de Sony/PlayStation et celle de Microsoft, soit PS5 et Xbox Series, ou bien sur PC. Rappelons, en guise de conclusion, que le nouveau jeu de DigixArt, notamment connu pour Road 96 et Road 96 Mile 0, sort le 22 avril 2026 sur les plateformes citées ci-dessus.