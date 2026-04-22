Tides of Tomorrow : « Nous assumons la portée écologique de l'histoire » nous confie le directeur du jeu

Le « game director » de Tides of Tomorrow nous a parlé du message derrière cette nouvelle aventure vidéoludique, qui nous plonge dans un monde luttant pour sa survie.

Le nouveau jeu du studio de développement DigixArt, Tides of Tomorrow, est loin de dépeindre un univers idyllique. À la place, le titre nous invite à découvrir un monde Plasticpunk, où les humains, souvent atteints d'une maladie grave appelée « plastémie », luttent pour leur propre survie. Ce contexte permet à Tides of Tomorrow de livrer un message sur les problèmes écologiques actuels.

D'ailleurs, lors d'une interview exclusive, le « game director » de Tides of Tomorrow, Adrien Poncet, nous a parlé de la portée écologique de cette nouvelle production vidéoludique, qui puise notamment son inspiration d'un livre documentaire très connu.

Tides of Tomorrow apporte un vrai message sur notre société

Étant donné que Tides of Tomorrow propose un monde où l'océan est rongé par l'omniprésence excessive de matières plastiques et où les humains souffrent d'une maladie mortelle, le jeu nous invite à réfléchir sur un problème sociétal actuel, soit l'écologie. D'ailleurs, les développeurs assument totalement « la portée écologique de l'histoire », même si l'aventure prend place dans un univers fictif et « dans un contexte de science-fiction » :

Le message écologique n'est pas en filigrane, vous verrez même qu'il est loin d'être subtil ! Nous assumons la portée écologique de l'histoire même si on reste dans un contexte de science-fiction. Par contre, c'est important pour nous de ne pas dire aux joueurs quoi penser. Les personnages ont chacun un avis tranché mais le joueur est libre de se positionner comme il le souhaite. Il y a plusieurs solutions à la crise qui pourront mener à différentes fins. Mais pour rendre ça plus dramatique, toutes les fins mènent à devoir faire des sacrifices !

Adrien Poncet nous a également expliqué : « Plus sérieusement, suite à Road 96 qui parlait de crise politique, l'équipe trouvait intéressant d'explorer le thème de l'océan, qui pouvait apporter de nouvelles thématiques "engagées", notamment la crise climatique ». D'ailleurs, en ce qui concerne la narration de Tides of Tomorrow, DigixArt s'est inspiré d'un célèbre livre documentaire.

L'une des inspirations pour la narration de Tides of Tomorrow

Au cours de notre échange, Adrien Poncet est également revenu sur les éléments qui ont inspiré la création de Tides of Tomorrow. Pour le système Story-Link, et donc le gameplay, les développeurs ont regardé du côté de « d'autres jeux avec des composantes de multijoueur asynchrone ». Or, pour la narration ainsi que la direction artistique de Tides of Tomorrow, c'est de toutes autres œuvres qui ont inspiré DigixArt, notamment un livre documentaire :

Pour la narration et la direction artistique, nous aimons nous inspirer d'expériences de la vraie vie ou d'autres médias, tels que les films ou les livres. Une des inspirations de base du projet est un livre documentaire intitulé « La Jungle des Océans », par Ian Urbina.

Ainsi, Tides of Tomorrow ne se contente pas de nous proposer une énième aventure narrative, mais livre un message important sur l'écologie ainsi que la crise climatique. Et si vous désirez en savoir plus à propos du nouveau jeu de DigixArt, sachez que notre interview exclusive avec le « game director » de Tides of Tomorrow est disponible dans nos colonnes.

Rappelons, pour conclure, que Tides of Tomorrow est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.