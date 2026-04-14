Plusieurs personnes s'interrogent à propos de la présence ou non de Tides of Tomorrow dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Développé par DigixArt et édité par THQ Nordic, Tides of Tomorrow
, qui est décrit comme un jeu d'aventure à choix multiples, est plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, certaines joueurs et joueuses se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass
et désirent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.
Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos de l'arrivée de Tides of Tomorrow dans le Game Pass
.
Tides of Tomorrow est-il dans le Game Pass ?
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'est pas prévu que Tides of Tomorrow entre dans le catalogue du Game Pass
. DigixArt et THQ Nordic n'ont, effectivement, pas fait d'annonce allant dans ce sens pour le moment.
Pour autant, il y a des chances que Tides of Tomorrow
intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass
. Effectivement, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA comme titres indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Ainsi, il se peut que DigixArt et THQ Nordic décident de proposer Tides of Tomorrow dans le Game Pass
, à l'avenir. D'autant plus que de précédentes productions vidéoludiques dudit studio de développement, à savoir Road 96, ont été dans le catalogue du Game Pass
pendant un temps. Évidemment, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article, si besoin.
En attendant la possible arrivée de Tides of Tomorrow dans le Game Pass
, et si vous souhaitez coûte que coûte parcourir cette aventure, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien PC. Soulignons, par ailleurs, qu'une version démo gratuite de Tides of Tomorrow
est actuellement proposée sur la plateforme de Valve, Steam (PC), ainsi que sur PS5.
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