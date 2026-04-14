Plusieurs personnes s'interrogent à propos de la présence ou non de Tides of Tomorrow dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Tides of Tomorrow est-il dans le Game Pass ?

Développé par DigixArt et édité par THQ Nordic,, qui est décrit comme un jeu d'aventure à choix multiples, est plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, certaines joueurs et joueuses se demandent si le titre est présent ou non dans leet désirent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos deNe tournons pas autour du pot plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes,. DigixArt et THQ Nordic n'ont, effectivement, pas fait d'annonce allant dans ce sens pour le moment.Pour autant, il y a des chances queintègre, dans un futur plus ou moins proche,. Effectivement, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA comme titres indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Ainsi, il se peut que DigixArt et THQ Nordic décident de proposer, à l'avenir. D'autant plus que de précédentes productions vidéoludiques dudit studio de développement, à savoir Road 96, ont été dans le catalogue dupendant un temps. Évidemment, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article, si besoin.En attendant la possible arrivée de, et si vous souhaitez coûte que coûte parcourir cette aventure, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien PC. Soulignons, par ailleurs, qu'une version démo gratuite deest actuellement proposée sur la plateforme de Valve, Steam (PC), ainsi que sur PS5.