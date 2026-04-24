Tides of Tomorrow possède une « fin secrète » avec « le vrai message du jeu », comme nous le précise son directeur

Le « game director » de Tides of Tomorrow nous a expliqué qu'une fin secrète est disponible et que celle-ci livre « le vrai message du jeu ».

Disponible depuis le 22 avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, Tides of Tomorrow, qui est développé par DigixArt et édité par THQ Nordic, est une aventure narrative à choix. D'ailleurs, le titre comporte de multiples fins, qui dépendront essentiellement des décisions des joueurs et des joueuses.

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À ce sujet, durant un échange exclusif, le « game director » de Tides of Tomorrow, Adrien Poncet, nous a expliqué que Tides of Tomorrow dispose d'une « fin secrète » que la communauté pourrait bien avoir envie de découvrir, étant donné que celle-ci « révèle le vrai message du jeu ».

Tides of Tomorrow, sa fin secrète et son « vrai message »

Sans trop vous donner de détails précis, et afin de ne pas vous spoiler plus que de raison, Tides of Tomorrow propose aux joueurs et aux joueuses plusieurs dénouements, qui changeront le destin du monde Plasticpunk dépeint dans le titre. Toutefois, et comme nous l'a révélé Adrien Poncet, Tides of Tomorrow a le droit, qui plus est, à une « fin secrète », qui contient « le vrai message du jeu » :

Sans trop spoiler, il y a une fin secrète que j'adore et qui révèle le vrai message du jeu, donc j'espère que des joueurs arriveront à l'obtenir.

Ainsi, il y a fort à parier que cette « fin secrète » de Tides of Tomorrow s'obtient en réalisant des choix bien spécifiques ou en accomplissant certaines actions pendant toute l'aventure. Cependant, nous n'en savons pas plus, d'autant plus qu'Adrien Poncet ne nous a pas dévoilé de plus amples précisions à ce sujet. Nul doute que de nombreux joueurs et joueuses tenteront de décrocher ce dénouement secret de Tides of Tomorrow dans les jours, ou encore dans les semaines, à venir.

Une fin secrète également avec des sacrifices ?

En ce qui concerne les diverses conclusions proposées sur Tides of Tomorrow, Adrien Poncet nous a, en outre, précisé que « toutes les fins mènent à devoir faire des sacrifices », et ce, en raison du contexte proposé dans cette nouvelle aventure vidéoludique signée DigixArt :

Il y a plusieurs solutions à la crise [narrée dans le jeu] qui pourront mener à différentes fins. Mais pour rendre ça plus dramatique, toutes les fins mènent à devoir faire des sacrifices !

Dans tous les cas, Tides of Tomorrow propose une expérience narrative qui est impactée par les décisions prises ainsi que les actions entreprises par un précédent joueur (que vous suivez durant votre run), grâce au système innovant dit « Story-Link ». Et si vous désirez en savoir plus à propos du nouveau jeu de DigixArt, sachez que notre interview exclusive avec le « game director » de Tides of Tomorrow est disponible dans nos colonnes.

Pour conclure, rappelons que Tides of Tomorrow est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.