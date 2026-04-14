Certains joueurs et joueuses se demandent si Tides of Tomorrow est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Tides of Tomorrow est-il multijoueur et/ou coopératif ?

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Avec la fonction « Online Story-Link », vous ressentez l'impact des choix des joueurs précédents et pouvez laisser votre marque sur le monde pour les joueurs qui vous suivront. Lors de ce périple, choisissez l'identifiant d'un joueur précédent (un ami, votre streamer préféré, un membre de l'équipe DigixArt ou un joueur aléatoire) et suivez-le dans sa mission de reconstruction ou de destruction d'un monde océanique frappé par une étrange maladie.

Développé par DigixArt et édité par THQ Nordic,est considéré comme un jeu d'aventure à choix multiples. Plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux ayant apprécié les précédentes productions vidéoludiques de DigixArt, le titre doit débarquer à la fin du mois d'avril 2026 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, plusieurs personnes se demandent. Si vous en faites partie, sachez que nous vous donnons la réponse à cette question ci-dessous.Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative :. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le jeu d'aventure de DigixArt est une expérience solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 22 avril 2026.Cependant, il convient de noter quepropose la fonction « Online Story-Link », qui vous permet de « suivre un joueur », et ce, tout au long de votre aventure. Sur la page Steam du titre, ce système est décrit comme ceci :De ce fait,. Toutefois, le parcours d'autres joueurs influencera votre périple au sein de ce monde Plasticpunk, qui met en scène diverses factions.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 22 avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Une version démo gratuite est actuellement disponible sur Steam (PC) et sur PS5.