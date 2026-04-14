Tides of Tomorrow est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 avril 2026 à 15h41
Certains joueurs et joueuses se demandent si Tides of Tomorrow est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Tides of Tomorrow est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Développé par DigixArt et édité par THQ Nordic, Tides of Tomorrow est considéré comme un jeu d'aventure à choix multiples. Plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux ayant apprécié les précédentes productions vidéoludiques de DigixArt, le titre doit débarquer à la fin du mois d'avril 2026 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, plusieurs personnes se demandent si Tides of Tomorrow est multijoueur et/ou coopératif. Si vous en faites partie, sachez que nous vous donnons la réponse à cette question ci-dessous.

Tides of Tomorrow est-il multijoueur et/ou coopératif ? 

tides-of-tomorrow
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative : Tides of Tomorrow ne dispose pas de dimension multijoueur et ne propose pas de coopération. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, le jeu d'aventure de DigixArt est une expérience solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 22 avril 2026.

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Cependant, il convient de noter que Tides of Tomorrow propose la fonction « Online Story-Link », qui vous permet de « suivre un joueur », et ce, tout au long de votre aventure. Sur la page Steam du titre, ce système est décrit comme ceci :
Avec la fonction « Online Story-Link », vous ressentez l'impact des choix des joueurs précédents et pouvez laisser votre marque sur le monde pour les joueurs qui vous suivront. Lors de ce périple, choisissez l'identifiant d'un joueur précédent (un ami, votre streamer préféré, un membre de l'équipe DigixArt ou un joueur aléatoire) et suivez-le dans sa mission de reconstruction ou de destruction d'un monde océanique frappé par une étrange maladie.
De ce fait, Tides of Tomorrow n'est pas un jeu multijoueur et n'est pas un titre coopératif. Toutefois, le parcours d'autres joueurs influencera votre périple au sein de ce monde Plasticpunk, qui met en scène diverses factions.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Tides of Tomorrow débarque le 22 avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Une version démo gratuite est actuellement disponible sur Steam (PC) et sur PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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