Durée de vie Tides of Tomorrow : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez des informations concernant la durée de vie de Tides of Tomorrow, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Sorti à la fin du mois d'avril 2026, Tides of Tomorrow, qui est développé par DigixArt et édité par THQ Nordic, est considéré comme un jeu narratif à choix. Le titre était, d'ailleurs, plutôt attendu par la communauté. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent tout naturellement quelle est la durée de vie de Tides of Tomorrow, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de Tides of Tomorrow

Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Tides of Tomorrow dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous désirez tout voir et tout faire sur le jeu de DigixArt, afin d'obtenir le 100 % ou Platine, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. Par ailleurs, soulignons le fait que Tides of Tomorrow propose une bonne rejouabilité, en raison de son système Story-Link.

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Combien d'heures pour terminer Tides of Tomorrow ?

Toutefois, grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Tides of Tomorrow, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre de DigixArt et THQ Nordic. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, réaliser l'aventure avec un peu d'annexe ou bien décrocher le 100 %/Platine du titre.

Terminer l'histoire de Tides of Tomorrow en ligne droite → Environ 8-9 heures.

→ Environ 8-9 heures. Terminer l'histoire de Tides of Tomorrow et un peu d'annexe → Environ 10-12 heures.

→ Environ 10-12 heures. Terminer Tides of Tomorrow à 100 % → Plus de 20 heures.

Ainsi, la durée de vie de Tides of Tomorrow est assez satisfaisante. Si vous désirez récupérer tous les trophées/succès du jeu, que nous vous dévoilons dans un article dédié, sachez que cela devrait vous demander plusieurs runs.

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Pour conclure, rappelons que Tides of Tomorrow, qui est sorti le 22 avril 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (notamment via Steam).