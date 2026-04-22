Tides of Tomorrow : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 avril 2026 à 15h25
Tides of Tomorrow possède plusieurs trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour obtenir le 100 % ou Platine du titre. Nous vous partageons la liste complète.
Tides of Tomorrow : La liste complète des trophées et des succès

Disponible depuis la fin du mois d'avril 2026, Tides of Tomorrow, qui est développé par DigixArt et édité par THQ Nordic, possède, comme tous les autres jeux, divers trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le Platine ou bien 100 % du jeu narratif de DigixArt doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de Tides of Tomorrow.

Liste des trophées et succès de Tides of Tomorrow

tides-of-tomorrow-personnages

Afin d'empocher le 100 % ou Platine de Tides of Tomorrow, qui est intitulé « Le Tidewalker », la communauté doit terminer l'histoire principale, mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Tides of Tomorrow (certains intitulés pourraient vous spoiler) :

Intitulé du trophée Description
Sauveur des Mystiques Découvrez la Prophétie
C'est peut-être la solution ! Découvrez le remède
Qui suis-je ?  Découvrez le secret des Tidewalkers
Guérir l'humanité Créez le remède sans sacrifier la matriarche
Révélation divine Découvrir la vérité sur Divinité
Flots convergents Découvrez le Maelström
Une nouvelle aube Prenez une décision pour le monde
Eyla a besoin d'aide ! Assurez-vous qu'Eyla reste en vie
Une bonne omelette Récoltez 100 œufs de méréide
Pilote Remportez une course
Mike Tidesone Remportez le duel dans l'amphithéâtre
Mettre ses différences de côté Rassemblez toutes les communautés au Maelström
Noyé dans le plastique Évanouissez-vous pour la première fois
À chaque inspiration Prenez votre première dose d'Ozen
En admiration Suivez une personnalité célèbre
Celle-ci est mieux Suivez une autre personne
Bibliophile Examinez plus de 100 documents écrits
Chasse aux canards Trouvez tous les canards cachés
Ce qui est à moi et à toi Partagez de l'Ozen dans une boîte à dons
Expressif Laissez 10 émoticônes
Recycleur Récupérez 1000 ferraille
Client fidèle Achetez 10 Ozen à des marchands
Amoureux de l'océan Terminez tous les événements sur l'océan
Bon samaritain Donnez de la ferraille ou de l'Ozen à un mendiant
Le vrai prophète Convainquez les Mystiques de se joindre à vous
Après la tempête Convainquez les Ferrailleurs de se joindre à vous
La fin de la guerre Convainquez le chef des Maraudeurs de se joindre à vous
Crise de conscience spirituelle Convainquez Efod de vous aider
L'ami de mon ami est mon ami Caressez une méréide
Prendre le large Trouvez un bateau
Tidewalker coopératif Atteignez le niveau max. de la coopération
Protecteur de la nature Atteignez le niveau max. de la nature
Je suis un héros !  Atteignez le niveau max. de l'humanité
Tout pour de l'Ozen Atteignez le niveau max. de survivaliste
Où est la fête ? Atteignez le niveau max. de perturbateur
Armistice Réunissez Omulus et Raymus
Piraterie en haute mer Disputez un événement de combat naval sur l'océan
Je viens de voir un fantôme Examinez 30 visions asynchrones
La coopération est ssentielle Encouragez toutes les factions à collaborer pour le destin du monde

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rappelons, en guise de conclusion, que Tides of Tomorrow, qui est sorti le 22 avril 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Tides of Tomorrow possède une « fin secrète » avec « le vrai message du jeu », comme nous le précise son directeur
Tides of Tomorrow 24 avril 2026

Tides of Tomorrow possède une « fin secrète » avec « le vrai message du jeu », comme nous le précise son directeur

Le « game director » de Tides of Tomorrow nous a expliqué qu'une fin secrète est disponible et que celle-ci livre « le vrai message du jeu ».
Interview : Tides of Tomorrow, la création d'une histoire partagée entre différents joueurs par les créateurs de Road 96
Tides of Tomorrow 23 avril 2026

Interview : Tides of Tomorrow, la création d'une histoire partagée entre différents joueurs par les créateurs de Road 96

À l'occasion de la sortie de Tides of Tomorrow, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec son « game director », Adrien Poncet, qui a parlé de son concept, son développement et son message.
Tides of Tomorrow : « Nous assumons la portée écologique de l'histoire » nous confie le directeur du jeu
Tides of Tomorrow 22 avril 2026

Tides of Tomorrow : « Nous assumons la portée écologique de l'histoire » nous confie le directeur du jeu

Le « game director » de Tides of Tomorrow nous a parlé du message derrière cette nouvelle aventure vidéoludique, qui nous plonge dans un monde luttant pour sa survie.

commentaire (0)