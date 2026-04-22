Tides of Tomorrow : La liste complète des trophées et des succès

Tides of Tomorrow possède plusieurs trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour obtenir le 100 % ou Platine du titre. Nous vous partageons la liste complète.

Disponible depuis la fin du mois d'avril 2026, Tides of Tomorrow, qui est développé par DigixArt et édité par THQ Nordic, possède, comme tous les autres jeux, divers trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le Platine ou bien 100 % du jeu narratif de DigixArt doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de Tides of Tomorrow.

Liste des trophées et succès de Tides of Tomorrow

Afin d'empocher le 100 % ou Platine de Tides of Tomorrow, qui est intitulé « Le Tidewalker », la communauté doit terminer l'histoire principale, mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Tides of Tomorrow (certains intitulés pourraient vous spoiler) :

Intitulé du trophée Description Sauveur des Mystiques Découvrez la Prophétie C'est peut-être la solution ! Découvrez le remède Qui suis-je ? Découvrez le secret des Tidewalkers Guérir l'humanité Créez le remède sans sacrifier la matriarche Révélation divine Découvrir la vérité sur Divinité Flots convergents Découvrez le Maelström Une nouvelle aube Prenez une décision pour le monde Eyla a besoin d'aide ! Assurez-vous qu'Eyla reste en vie Une bonne omelette Récoltez 100 œufs de méréide Pilote Remportez une course Mike Tidesone Remportez le duel dans l'amphithéâtre Mettre ses différences de côté Rassemblez toutes les communautés au Maelström Noyé dans le plastique Évanouissez-vous pour la première fois À chaque inspiration Prenez votre première dose d'Ozen En admiration Suivez une personnalité célèbre Celle-ci est mieux Suivez une autre personne Bibliophile Examinez plus de 100 documents écrits Chasse aux canards Trouvez tous les canards cachés Ce qui est à moi et à toi Partagez de l'Ozen dans une boîte à dons Expressif Laissez 10 émoticônes Recycleur Récupérez 1000 ferraille Client fidèle Achetez 10 Ozen à des marchands Amoureux de l'océan Terminez tous les événements sur l'océan Bon samaritain Donnez de la ferraille ou de l'Ozen à un mendiant Le vrai prophète Convainquez les Mystiques de se joindre à vous Après la tempête Convainquez les Ferrailleurs de se joindre à vous La fin de la guerre Convainquez le chef des Maraudeurs de se joindre à vous Crise de conscience spirituelle Convainquez Efod de vous aider L'ami de mon ami est mon ami Caressez une méréide Prendre le large Trouvez un bateau Tidewalker coopératif Atteignez le niveau max. de la coopération Protecteur de la nature Atteignez le niveau max. de la nature Je suis un héros ! Atteignez le niveau max. de l'humanité Tout pour de l'Ozen Atteignez le niveau max. de survivaliste Où est la fête ? Atteignez le niveau max. de perturbateur Armistice Réunissez Omulus et Raymus Piraterie en haute mer Disputez un événement de combat naval sur l'océan Je viens de voir un fantôme Examinez 30 visions asynchrones La coopération est ssentielle Encouragez toutes les factions à collaborer pour le destin du monde

















Rappelons, en guise de conclusion, que Tides of Tomorrow, qui est sorti le 22 avril 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.