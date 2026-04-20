Tides of Tomorrow : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 avril 2026 à 13h46
Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie de Tides of Tomorrow, en France, sur PC ainsi que sur consoles, afin d'être prêt pour son lancement.
Tides of Tomorrow : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Développé par DigixArt et édité par THQ Nordic, Tides of Tomorrow est sur le point de se rendre disponible sur PC, mais aussi sur consoles. Plusieurs personnes au sein de la communauté attendent avec impatience de plonger dans l'aventure. Si tel est votre cas, sachez que nous vous partageons l'heure de sortie de Tides of Tomorrow sur consoles ainsi que sur PC, en France, afin que vous puissiez y jouer dès que possible.

Heure de sortie de Tides of Tomorrow sur PC et consoles en France

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Avant tout, rappelons que Tides of Tomorrow sort le 22 avril 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous connaissons l'heure de lancement de Tides of Tomorrow.

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Tides of Tomorrow est-il multijoueur et/ou coopératif ?

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Ainsi, l'heure de sortie de Tides of Tomorrow est fixée à 15h (heure française), le 22 avril 2026. Selon les dernières informations connues, cet horaire s'applique à toutes les plateformes de jeu concernées. De ce fait, toutes les joueuses et tous les joueurs pourront se plonger dans l'aventure Plasticpunk de DigixArt au moment moment, soit dans l'après-midi du 22 avril 2026.

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Quel est le prix de Tides of Tomorrow ?

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Si vous vous questionnez à propos du tarif de Tides of Tomorrow, sachez que l'édition Standard (numérique) est vendue à 29,99 € sur le PS Store et le Xbox Store. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la page Steam du titre n'affiche pas encore son tarif, mais cela ne devrait pas tarder. Par ailleurs, il y a de fortes chances que celui-ci soit le même que sur PS5 et Xbox Series.

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Tides of Tomorrow est-il dans le Game Pass ?

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Rendez-vous donc dans l'après-midi du 22 avril 2026 pour découvrir Tides of Tomorrow. Date à laquelle le titre de DigixArt et THQ Nordic se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Une version démo gratuite est actuellement proposée sur PS5 ainsi que PC (via Steam).

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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