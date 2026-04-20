Tides of Tomorrow : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie de Tides of Tomorrow, en France, sur PC ainsi que sur consoles, afin d'être prêt pour son lancement.

Développé par DigixArt et édité par THQ Nordic, Tides of Tomorrow est sur le point de se rendre disponible sur PC, mais aussi sur consoles. Plusieurs personnes au sein de la communauté attendent avec impatience de plonger dans l'aventure. Si tel est votre cas, sachez que nous vous partageons l'heure de sortie de Tides of Tomorrow sur consoles ainsi que sur PC, en France, afin que vous puissiez y jouer dès que possible.





Heure de sortie de Tides of Tomorrow sur PC et consoles en France



Avant tout, rappelons que Tides of Tomorrow sort le 22 avril 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous connaissons l'heure de lancement de Tides of Tomorrow.



Quel est le prix de Tides of Tomorrow ?

Ainsi,. Selon les dernières informations connues, cet horaire s'applique à toutes les plateformes de jeu concernées. De ce fait, toutes les joueuses et tous les joueurs pourront se plonger dans l'aventure Plasticpunk de DigixArt au moment moment, soit dans l'après-midi du 22 avril 2026.



Si vous vous questionnez à propos du tarif de Tides of Tomorrow, sachez que l'édition Standard (numérique) est vendue à 29,99 € sur le PS Store et le Xbox Store. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la page Steam du titre n'affiche pas encore son tarif, mais cela ne devrait pas tarder. Par ailleurs, il y a de fortes chances que celui-ci soit le même que sur PS5 et Xbox Series.



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Rendez-vous donc dans l'après-midi du 22 avril 2026 pour découvrir. Date à laquelle le titre de DigixArt et THQ Nordic se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Une version démo gratuite est actuellement proposée sur PS5 ainsi que PC (via Steam).