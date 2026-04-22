Tides of Tomorrow est disponible

Le nouveau jeu du studio DigixArt, Tides of Tomorrow, est désormais disponible sur plusieurs plateformes de jeu.

Ça y est, l'attente est désormais terminée : Tides of Tomorrow, qui fut victime d'un report, est désormais disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent dès à présent découvrir la nouvelle production vidéoludique de DigixArt, Tides of Tomorrow.

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Tides of Tomorrow, le nouveau jeu des créateurs de Road 96, est sorti

Ce 22 avril 2026, et plus précisément au cours de l'après-midi, le studio de développement français DigixArt et l'éditeur THQ Nordic ont, effectivement, lancé leur tout nouveau jeu, Tides of Tomorrow.

Soulignons le fait que Tides of Tomorrow est affiché à 29,99 € sur le PlayStation Store ainsi que sur le Xbox Store. Sur Steam, son tarif est actuellement de 23,99 €, étant donné qu'une réduction de 20 % est disponible, et ce, jusqu'au 6 mai 2026. L'extension « Delta Agent Pack », qui donne accès à deux éléments cosmétiques (combinaison Delta Agent pour le personnage jouable et l'apparence hors-bord Delta Agent pour le bateau), est proposée en complément.

Qu'est-ce que Tides of Tomorrow ?

Catégorisé comme un jeu narratif à choix, et disposant du système Story-Link, Tides of Tomorrow invite la communauté à se rendre dans un monde post-apocalyptique, marqué par l'omniprésence de matières plastiques et surtout d'une maladie mortelle, la plastémie. Ainsi, les joueurs et les joueuses, qui incarnent un/une Tidewalker, doivent changer le destin de ce monde.

Tides of Tomorrow propose, qui plus est, une subtilité de taille : le système Story-Link implique que votre aventure est marquée par les décisions et les agissements d'un précédent joueur (ami, streamer ou inconnu). De la même manière, votre périple aura un impact sur la partie de la personne qui décidera de vous « suivre ». D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus, sachez que nous avons interviewé le « game director » de Tides of Tomorrow, Adrien Poncet, à ce sujet.

Rappelons, en guise de conclusion, que Tides of Tomorrow est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam).