Story-Link dans Tides of Tomorrow : « On était séduits par l'idée de créer une histoire partagée »

Au cours d'un échange exclusif, le « game director » de Tides of Tomorrow, Adrien Poncet, est revenu sur le système Story-Link du jeu, qui permet aux joueurs de partager leur propre aventure et de vivre selon les choix du précédent Tidewalker.

Avec Tides of Tomorrow, le studio de développement français DigixArt va bien plus loin que l'une de ces précédentes œuvres vidéoludiques, soit Road 96, qui proposait un road trip procédural. Ici, les curseurs de la narration sont poussés un peu plus loin, notamment grâce au système Story-Link (ou « Online Story-Link «), qui implique une aventure marquée par les choix d'autres joueurs et stipule que vous laissez vous-même une trace sur le monde Plasticpunk ainsi que sur le périple du prochain Tidewalker.

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Nous avons pu nous entretenir avec le « game director » du titre, Adrien Poncet, qui nous a partagé de plus amples précisions concernant le fonctionnement du système Story-Link de Tides of Tomorrow, qui a représenté un vrai défi pour l'équipe de développement.

Le Story-Link de Tides of Tomorrow, vers une « histoire partagée entre différents joueurs »

Ainsi, l'un des éléments majeurs de gameplay et narratif de Tides of Tomorrow est la présence de la fonction Story-Link, dont l'idée a été inspirée de jeux « avec des composantes de multijoueur asynchrone, tels que Dark Souls, Death Stranding ou encore des jeux moins connus comme Mirror Layers et Phantom Abyss ». L'invention du Story-Link dans Tides of Tomorrow est notamment venue de l'idée que DigixArt voulait « créer une histoire partagée entre différents joueurs » :

On était séduits par l'idée de créer une histoire partagée entre différents joueurs. Bien que ce soit un jeu solo, la promesse était vraiment de donner l'impression que le monde du jeu est partagé par différents joueurs, qui ont un impact durable dessus. Avec le thème de la crise climatique, on pose une question profonde : quelle marque laissons-nous pour les générations futures ? Le système Story-Link est une métaphore de cette question : vous suivez des joueurs qui ont joué au jeu avant vous, ils vous ont laissé le monde dans un certain état, et vos propres actions ont des conséquences pour de futurs joueurs qui décideront de marcher dans vos pas.

Et si le système Story-Link constitue l'une des plus grandes fiertés du studio DigixArt, sa création ainsi que sa mise en place dans Tides of Tomorrow n'a pas été chose aisée pour les développeurs.



















« C'était hyper compliqué à concevoir »

Adrien Poncet nous a expliqué que la fonction Story-Link de Tides of Tomorrow ne fut pas simple à créer et à implanter dans le jeu. L'équipe de développement a notamment dû explorer « beaucoup d'idées, pour trouver un système qui fonctionnerait sans faire exploser le nombre d'embranchements de manière exponentielle ». Pour cela, le studio a adopté une approche « où chaque niveau, chaque élément du jeu a plusieurs "états" qui dépendent du choix du joueur précédent » :

On est parti sur une approche où chaque niveau, chaque élément du jeu a plusieurs « états » qui dépendent du choix du joueur précédent. Entre chaque niveau, on choisit quel joueur on veut suivre et donc quel joueur aura un impact sur notre aventure.

En outre, DigixArt s'est assuré que le Story-Link soit compréhensible et « tangible » pour les joueurs, et a notamment implanté un système avec des fantômes, mais aussi un avec des traits définissant la personnalité de chacun :

En plus de ça, il fallait qu'on réussisse à faire comprendre le système au joueur, à le rendre « tangible ». On a donc eu l'idée de montrer des fantômes qui donnent des indices sur ce que le joueur précédent a fait, un peu comme les fantômes dans Dark Souls. Ce n'était pas simple, car on a dû trouver plein d'astuces, d'éléments de gameplay et de situations de jeu pour que les joueurs aient envie de s'intéresser aux actions des autres.



Et même avec tout ça, ce n'était pas suffisant ! Les testeurs avaient du mal à coller une « personnalité » aux différentes personnes qu'ils suivaient. Alors on a eu l'idée du système de « traits ». Vos choix et vos actions font évoluer des traits (survivaliste, coopératif, etc.) qui vous font une sorte de « carte d'identité » que les autres joueurs verront, pour savoir quel genre de personne vous êtes. Le jeu devient comme un test de personnalité !

D'ailleurs, et toujours selon Adrien Poncet : « On a entendu dire que plusieurs autres studios avaient eu des idées similaires mais que personne n'avait réussi à faire quelque chose là-dessus ». Autant dire que DigixArt y est parvenu, malgré la difficulté d'une telle mise en œuvre. Système spécifique et original, le Story-Link constitue ainsi une part importante de l'identité de Tides of Tomorrow, qui plaira sans nul doute à la communauté. Et si vous désirez en savoir plus à propos du nouveau jeu de DigixArt, sachez que notre interview exclusive avec le « game director » de Tides of Tomorrow est disponible dans nos colonnes.

En attendant, rappelons que Tides of Tomorrow arrive le 22 avril 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et sur PC.