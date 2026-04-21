Test Tides of Tomorrow : Une aventure pour soi et pour les autres

S'affranchissant de la licence Road 96, le studio de développement français DigixArt revient en cette année 2026 avec un tout nouveau jeu au concept fort, Tides of Tomorrow. Nous avons parcouru l'aventure afin de vous proposer notre test de Tides of Tomorrow.

Après Road 96 et Road 96 : Mile 0 (Lost in Memory et 11-11 : Memories Retold, avant cela), le studio de développement français DigixArt quitte le road trip afin d'embarquer les joueurs pour une aventure par-delà l'asphalte avec Tides of Tomorrow. Avec son système Story-Link, sa direction artistique chatoyante et son aventure narrative, le titre a tout de suite intrigué la communauté, amatrice ou non du genre.



Avant sa sortie, fixée au 22 avril 2026, nous avons pris le large et nous avons traversé l'aventure Tides of Tomorrow afin de vous rapporter toutes nos impressions sur la nouvelle production vidéoludique de DigixArt, et ce, selon une version PS5.

Un périple Plasticpunk partagé

Le monde a besoin de vous !

Par-delà sa direction artistique éclatante de couleurs aussi saturées qu'édulcorées, pouvant laisser penser qu'un road trip océanique tranquille nous attend, Tides of Tomorrow nous plonge très rapidement dans un contexte un peu moins réjouissant, voire sombre. Et celui-ci se résume à un seul et même mot : la plastémie.



Sur Tides of Tomorrow, la plastémie est une maladie apparue après la recrudescence de matière plastique dans l'océan, transformant l'environnement aquatique en véritable dépotoir toxique. Or, cela a fini par affecter les êtres humains, qui souffrent, pour certains, de plastémie. Causant des troubles de la mémoire et bien d'autres maux plus ou moins graves, la plastémie est la principale cause de mort, et ce, de nombreux individus.





Et si la population tente de se maintenir en vie, notamment en consommant de l'Ozen, soit une sorte de médicament, l'extinction des Hommes semble inévitable. C'est là que vous entrez en jeu : en tant que Tidewalker, qui est aussi affecté par cette maladie mais également un être ayant notion du monde antérieur, vous pouvez renverser la situation. Porteur d'espoir, le joueur devient ainsi le maître du destin du monde. Fort heureusement, vous n'êtes pas seul pour cette ambitieuse quête.

L'empreinte des autres joueurs et la vôtre

Pour espérer offrir une nouvelle vie à la population ainsi qu'au monde, les joueurs et les joueuses peuvent compter sur la présence d'alliés, faisant partie de factions distinctes (Marauders, Mystiques, etc.) et aux principes marqués, mais surtout à eux-mêmes. Sur Tides of Tomorrow, l'aventure de chacun est estampillée du périple d'un précédent joueur, grâce au système Story-Link. Comprenez par là que vous suivez un autre Tidewalker (joueur), ce qui vous permettra de voir quelles actions ce dernier a entreprises, quels choix de dialogue il a sélectionnés ou encore quelles décisions il a prises.





Véritable fantôme, perceptible par le biais de visions (flots du temps), le Tidewalker précédent laisse une empreinte, pouvant avoir de lourdes conséquences, sur votre propre aventure. Par exemple, il se peut que le précédent joueur ne soit pas parvenu à apaiser les tensions entre deux personnages clés. Ainsi, quand vous les rencontrerez, la situation sera donc toujours tendue, ce qui peut impacter la suite des événements dans votre partie.



La fonction Story-Link de Tides of Tomorrow ne se manifeste pas seulement durant les séquences narratives. À la manière de Death Stranding, les joueurs peuvent vous avoir laissé de l'aide ci et là : en entreposant de l'Ozen ou bien de la ferraille (monnaie en jeu) dans des caches, ou encore en réparant une échelle, que vous pourrez ainsi emprunter durant votre run. Ce que vous pouvez également faire en retour, afin de faciliter l'aventure ou non du Tidewalker qui décidera de vous suivre (chaque joueur a un code/identifiant Story-Link).





En plus d'être innovant, le Story-Link de Tides of Tomorrow est aussi efficace que prenant. Nous nous prenons très vite au jeu, et le périple va ainsi de surprise en surprise. Tides of Tomorrow, c'est autant une aventure personnelle que partagée, qui vaut clairement le détour. La nouvelle production vidéoludique de DigixArt ne se contente, d'ailleurs, pas de nous livrer une nouvelle histoire à choix mais se révèle être une vraie invitation à la réflexion.

Une invitation à la réflexion et à l'action

Un jeu avec un message profond

Avec son contexte quasi « post-apocalyptique », Tides of Tomorrow nous invite à réfléchir sur des questions sociétales actuelles, notamment sur la crise climatique. Sans tomber dans le mélodramatique, le jeu pose tout de même le ton : certains personnages, notamment des mendiants, vous demanderont de l'Ozen pour apaiser les symptômes de la plastémie, tandis que d'autres vous en réclameront car ils consomment ce médicament telle une drogue. Au fil de votre progression, la population décroît. Le tout sur un fond politique avec diverses factions, versant dans le mysticisme, le contrôle des masses ou encore la violence.





Par-delà l'échelle humaine, l'omniprésence d'éléments plastiques dans les décors ou encore les environnements nous montre à quel point le monde Plasticpunk de Tides of Tomorrow va mal. D'ailleurs, en cas de mort, le joueur accède à un lieu énigmatique mais surtout des plus malaisants, qui montre tout l'impact de la plastémie et l'état aussi chaotique qu'alarmant de ce monde fictif.



Ainsi, grâce à son contexte, Tides of Tomorrow nous parle de notre société actuelle et le fait avec une belle justesse. En tant que joueur, nous nous sentons ainsi investis dans ce périple qui peut apporter un salut pour l'Homme et le monde de Tides of Tomorrow. Et c'est, d'ailleurs, en fonction de nos choix, qui définissent une personnalité, que nous pouvons changer le destin de cet univers Plasticpunk.







Choix, conséquences et identité du joueur

C'est, dès lors, au joueur de façonner le monde de demain et potentiellement sauver la population mourante, sur Tides of Tomorrow. En prenant des décisions, le dénouement se profile progressivement, tout en dessinant la personnalité de notre avatar/Tidewalker.



Avec son système de 5 traits (pro nature, coopératif, pro humanité, fauteur de troubles, survivaliste), Tides of Tomorrow appose une carte d'identité à notre avatar (qui est, d'ailleurs, visible par les joueurs suivants). Par exemple, en décidant régulièrement de protéger les méréides (des sortes de baleines), le trait Pro de la nature augmentera. En laissant de la ferraille ou de l'Ozen dans des caches pour le prochain joueur, c'est la jauge Coopératif qui grimpera. Notons qu'il est tout à fait possible de décider de monter un trait en particulier, et ce, jusqu'au dénouement, ou bien laisser libre cours à ses décisions.







Un gameplay varié avec de la rejouabilité

Un renouvellement régulier pour le gameplay

Dans tous les cas, chaque décision à prendre sur Tides of Tomorrow a un impact.. Soulignons le fait que certains choix cornéliens n'influent pas sur le périple des prochains joueurs, afin de laisser un peu de marge de manœuvre à chacun.. Ainsi,. D'ailleurs, l'aventure est engageante, d'autant plus que la boucle de gameplay est assez diversifiée.

Tout au long de leur aventure sur Tides of Tomorrow, les joueurs se rendent dans diverses zones, plutôt linéaires et bien souvent liées à une faction ou personnage clé, et ce, grâce à leur bateau. Demandant bien souvent de discuter ou encore faire des choix, l'histoire est également l'occasion de parcourir des séquences plus spéciales, notamment de parkour et d'infiltration. Celles-ci sont plutôt bien amenées et sont loin d'être très punitives, rassurez-vous. À d'autres moments, nous sommes invités à piloter un sous-marin et à ainsi naviguer dans des zones étroites jonchées de structures brisées et de débris en tous genres. Sans oublier, quelques séquences de batailles navales, durant lesquelles il convient d'éliminer les navires ennemis à coups de tirs de canon.











Des a-côtés et de la rejouabilité

Par ailleurs, la dernière section de l'histoire nous propose, cette fois-ci, de faire usage de rhétorique afin de convaincre les factions de se rallier à notre cause. Ceci exige de choisir les bonnes lignes de dialogue, et ce, dans le but de faire monter la jauge adéquate (les réponses fournies par le précédent peuvent, là encore, être d'une grande aide). Un point qui nous a assez étonné, car nous ne nous attendions pas à de la nouveauté à ce stade du jeu. De ce fait,Or, tout comme sur Road 96, les joueurs et les joueuses doivent constamment faire attention à un élément bien précis.. Celle-ci descend progressivement, et ce, après chaque voyage/séquence. Ainsi, pour ne pas mourir, le joueur doit impérativement et constamment consommer de l'Ozen, redonnant une (seule) barre de vie. Ce qui demande, très souvent, d'explorer minutieusement les zones, planifier ses itinéraires et surtout s'adonner à de petites activités annexes.

L'Ozen étant une ressource vitale, se lancer à sa quête est primordial. À quelques occasions, les personnages clés en donnent au joueur, mais cela reste assez rare (en tout cas, ce fut le cas pour nous). De ce fait, il faut explorer les zones pour en dénicher dans des coffres ou bien compter sur la générosité du précédent Tidewalker qui vous en a potentiellement laissé dans une cache. De la même manière, rendre visite à différents marchands est un bon moyen de récupérer de l'Ozen, à condition d'avoir une bonne poignée de ferraille en sa possession.





À tout cela s'ajoutent également les événements océaniques, qui sont régulièrement proposés. Ces « a-côtés » peuvent prendre différentes formes : courses de bateau à gagner, bataille navale à remporter, personnage tiers à rencontrer (un frère et une sœur nous ont bien fait rire, d'ailleurs) ou encore lieu à explorer. Les événements océaniques sont, ainsi, l'occasion d'obtenir de l'Ozen et de la ferraille. Par exemple, après avoir vaincu un navire ennemi, vous pouvez l'aborder. Dès lors, un compte-à-rebours s'enclenche et vous devez récupérer un maximum de ressources durant le temps imparti, avant que le navire en question ne rejoigne les profondeurs de l'océan. Ces petites quêtes secondaires sont vraiment les bienvenues et sont très plaisantes à parcourir. Ponctuant l'aventure principale de Tides of Tomorrow, les événements océaniques insufflent un peu de fraîcheur au gameplay, tout en assurant la longévité de notre Tidewalker.









, en raison de son système de traits, l'impact du Story-Link et ses multiples fins. Par exemple, il est tout à fait possible de relancer une partie en décidant de suivre un joueur avec comme trait principal « Fauteur de troubles » pour voir les changements narratifs. De la même manière, vous pouvez décider d'opter pour un autre dénouement, durant votre deuxième run. Bien que certains moments nous ont paru un tantinet longs,