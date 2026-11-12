The Witcher 3: Songs of the Past : CD Projekt RED fait appel à l'IA pour la voix polonaise de Geralt, mais pour une bonne raison

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 novembre 2026 à 11h08
Pour l'extension Songs of the Past de The Witcher 3, CD Projekt RED a dû utiliser l'IA pour la voix de Geralt. La raison derrière tout cela a été expliquée.
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The Witcher 3: Songs of the Past : CD Projekt RED fait appel à l'IA pour la voix polonaise de Geralt, mais pour une bonne raison

Devant débarquer au cours de l'année 2027, l'extension Songs of the Past de The Witcher 3: Wild Hunt est très attendue par les joueurs, notamment par les fans de la franchise. Arrivant des années après la sortie du jeu de base, CD Projekt RED a fait appel au comédien de doublage polonais original. Cependant, cette fois-ci, le studio de développement a besoin de l'IA pour la voix polonaise de Geralt de Riv, en raison de problèmes de santé

L'IA utilisée pour la voix polonaise de Geralt de Riv, de The Witcher 3, pour une raison bien spécifique

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Comme reporté par GameFile, CD Projekt RED a eu recours à l'IA, et plus précisément à Respeecher, pour l'extension Songs of the Past de The Wicher 3. Cette utilisation de Respeecher est pour la voix polonaise de Geralt de Riv, soit Jacek Rozenek, qui a, d'ailleurs, donné son accord. La raison ? La voix de Jacek Rozenek a été altérée, à la suite d'un AVC survenu en 2019. Dès lors, les enregistrements de base étaient « bien plus graves, bien plus rauques » que ceux de la voix polonaise originale de Geralt, selon Mikolaj Szwed, le producteur chargé de la localisation.

Ainsi, le studio de développement a fait appel à l'IA pour essayer de retrouver une version fidèle concernant la prestation vocale dudit comédien de doublage. D'ailleurs, un artiste spécialisé dans la synthèse vocale chez Respeecher, Dmytry Vasylets, a expliqué que l'objectif était le suivant : « Le cahier des charges était simple : donner à la voix de Jacek un son vivant, riche et jeune, comme dans le jeu original ». Jacek Rozenek s'est également exprimé sur le sujet et a dit : 

L'important, c'est que cette voix soit aussi proche que possible de celle que j'avais il y a 12 ans. J'ai une grande confiance... envers les créateurs de ce jeu.

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Rappelons, en guise de conclusion, que l'extension Songs of the Past ne possède pas encore de date de sortie précise, mais doit arriver en 2027. The Witcher 3: Wild Hunt est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, PC et sur Nintendo Switch.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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