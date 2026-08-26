The Witcher 3 : Ce que l'on sait sur Letten, la région de l'extension Songs of the Past

L'extension Songs of the Past de The Witcher 3 propose une aventure dans la région de Letten. Voici quelques détails et informations concernant cet endroit du Continent.

Maintenant que CD Projekt RED a dévoilé les premières images de l'extension Songs of the Past de The Witcher 3: Wild Hunt, et ce, durant l'Opening Night Live de la gamescom 2026, quelques détails concernant ce contenu additionnel arrivent au compte-gouttes. D'ailleurs, cette extension embarquera les joueurs et les joueuses pour un périple à Letten. Dès lors, voici plusieurs informations concernant Letten, la région de l'extension Songs of the Past de The Witcher 3.

Des détails sur la région de l'extension Songs of the Past de The Witcher 3, Letten

D'après les informations connues, Letten est une région faisant partie de la Rédanie et qui serait entre Kovir et Kaedwen. Il s'agit, qui plus est, de la patrie de Jaskier (Dandelion, en anglais) : « Explorez la contrée idyllique de Letten. La patrie du grand ami de Geralt, le barde Jaskier, est ancrée dans la tradition rurale et vient enrichir l'univers d'un des RPG les plus acclamés de tous les temps avec ses nombreux secrets » pouvons-nous lire sur le site officiel de la licence. Reste à savoir si le célèbre compagnon de Geralt sera de la partie.









Malheureusement, cette contrée, qui pourra être explorée dans l'extension Songs of the Past de The Witcher 3, est sous le joug d'une malédiction, qui requiert la présence d'un Sorceleur, soit Geralt de Riv. Sur la page Steam dédiée à cette extension, CD Projekt RED a fournit cette description :

Percez le mystère d'une malédiction surnaturelle. Plongez dans une aventure authentiquement witcher, où chacun de vos choix entraîne des conséquences, tandis que Geralt tente de lever le voile sur la sombre malédiction qui frappe Letten.

Ainsi, l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 semble promettre une aventure quelque peu sombre à Letten. Cette région comportera, bien évidemment, son lot d'activités et éléments à découvrir : « Letten regorge de récits typiques de l'univers du sorceleur. Découvrez des dizaines de quêtes secondaires, de sites dignes d'intérêt et d'autres surprises au fil de nombreuses heures de contenu additionnel » a indiqué CD Projekt RED.

Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore quand nous pourrons parcourir Letten, étant donné que l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 ne possède pas de date de sortie précise. Néanmoins, CD Projekt RED a annoncé que ce contenu additionnel arrive au cours de l'année 2027.