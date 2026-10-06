The Witcher 3 Remastered : CD Projekt RED travaille sur de nouvelles améliorations et corrections

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 octobre 2026 à 11h03
CD Projekt RED a prévu de déployer prochainement une nouvelle mise à jour sur The Witcher 3 Remastered, qui apportera des améliorations notables.
The Witcher 3 Remastered : CD Projekt RED travaille sur de nouvelles améliorations et corrections

Le studio de développement CD Projekt RED suit de très près la version remastered de The Witcher 3: Wild Hunt. D'ailleurs, les développeurs travaillent actuellement sur plusieurs points et ont prévu d'apporter des améliorations ainsi que corrections sur The Witcher 3 Remastered, via une nouvelle mise à jour.

Une nouvelle mise à jour en approche pour The Witcher 3 Remastered

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C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise que CD Projekt RED a donné quelques détails concernant la prochaine mise à jour de The Witcher 3 Remastered. Dès lors, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à de nouvelles améliorations, mais aussi quelques ajustements et corrections.

Le studio de développement a ainsi expliqué travaillé sur ces différents points : de nouvelles améliorations de performance (notamment sur PS5), de nouveaux ajustements visuels, des corrections pour Mes Récompenses/Twitch Drops, l'ajout de la localisation ukrainienne dans d'autres régions (sur PS5 et Xbox Series) ainsi que sur des corrections audio à propos des doublages sur consoles.

Si tous ces éléments ne seront pas forcément implantés via le prochain patch, CD Projekt essaie tout de même de le faire : « Nous visons à résoudre beaucoup de ces points dans la prochaine mise à jour ». En complément, le studio de développement polonais se concentre sur l'apport de « plus de mods sur toutes les plateformes ».

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Depuis son lancement, The Witcher 3 Remastered, qui a permis au jeu d'enregistrer un nouveau record, profite d'un suivi régulier de la part de ses développeurs. Très peu de temps après sa sortie, CD Projekt RED a, en effet, déployé quelques correctifs et a, ainsi, fait preuve d'une grande réactivité. L'annonce de cette nouvelle et prochaine mise à jour montre, une nouvelle fois, l'intérêt de CD Projekt RED d'offrir la meilleure expérience possible, que ce soit aux fans ou aux nouveaux venus.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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