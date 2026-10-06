The Witcher 3 Remastered : CD Projekt RED travaille sur de nouvelles améliorations et corrections

CD Projekt RED a prévu de déployer prochainement une nouvelle mise à jour sur The Witcher 3 Remastered, qui apportera des améliorations notables.

Le studio de développement CD Projekt RED suit de très près la version remastered de The Witcher 3: Wild Hunt. D'ailleurs, les développeurs travaillent actuellement sur plusieurs points et ont prévu d'apporter des améliorations ainsi que corrections sur The Witcher 3 Remastered, via une nouvelle mise à jour.

Une nouvelle mise à jour en approche pour The Witcher 3 Remastered

C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise que CD Projekt RED a donné quelques détails concernant la prochaine mise à jour de The Witcher 3 Remastered. Dès lors, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à de nouvelles améliorations, mais aussi quelques ajustements et corrections.

A quick update on some of the things we're currently working on for The Witcher 3 Remastered: ⚙️ Further performance improvements, particularly on PS5 ✨ Further visual adjustments 🛠️ My Rewards/Twitch Drops fixes 🇺🇦 Making Ukrainian localization available in other regions on Playstation 5 & Xbox Series X/S 🔊 Voiceover audio fixes on consoles We're aiming to address many of these in the next update. We're also investigating other reported issues, so please keep sharing your reports through https://t.co/fh59lLmcDw Last, but not least, we're working on bringing more mods across all platforms, together with our friends at @modiohq Thank you for all your feedback and patience! 🙏 — The Witcher (@thewitcher) October 5, 2026

Le studio de développement a ainsi expliqué travaillé sur ces différents points : de nouvelles améliorations de performance (notamment sur PS5), de nouveaux ajustements visuels, des corrections pour Mes Récompenses/Twitch Drops, l'ajout de la localisation ukrainienne dans d'autres régions (sur PS5 et Xbox Series) ainsi que sur des corrections audio à propos des doublages sur consoles.

Si tous ces éléments ne seront pas forcément implantés via le prochain patch, CD Projekt essaie tout de même de le faire : « Nous visons à résoudre beaucoup de ces points dans la prochaine mise à jour ». En complément, le studio de développement polonais se concentre sur l'apport de « plus de mods sur toutes les plateformes ».

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Un suivi très attentif pour The Witcher 3 Remastered

Depuis son lancement, The Witcher 3 Remastered, qui a permis au jeu d'enregistrer un nouveau record, profite d'un suivi régulier de la part de ses développeurs. Très peu de temps après sa sortie, CD Projekt RED a, en effet, déployé quelques correctifs et a, ainsi, fait preuve d'une grande réactivité. L'annonce de cette nouvelle et prochaine mise à jour montre, une nouvelle fois, l'intérêt de CD Projekt RED d'offrir la meilleure expérience possible, que ce soit aux fans ou aux nouveaux venus.

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered est disponible depuis le 29 septembre 2026 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.