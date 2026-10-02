The Witcher 3 : Comment échanger ses orins et florins contre des couronnes (monnaie) ?

Nous vous précisons comment échanger vos orins et vos florins en couronnes sur The Witcher 3: Wild Hunt, afin que vous ayez davantage d'argent.

Durant toute leur aventure sur The Witcher 3: Wild Hunt, les joueurs et les joueuses collecteront d'innombrables items, dont deux monnaies étrangères, en plus des couronnes : les orins et les florins. Ne pouvant être utilisées pour acheter des objets aux marchands, les orins et les florins sont ainsi anecdotiques. Toutefois, il est possible de les convertir en couronnes, soit le véritable argent du titre.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment échanger les orins et les florins en couronnes sur The Witcher 3: Wild Hunt, afin d'avoir davantage d'argent.

Comment échanger les florins et les orins contre des couronnes sur The Witcher 3 ?

Comme dit précédemment, en explorant le Continant et en lootant, les joueurs et les joueuses de The Witcher 3: Wild Hunt auront l'opportunité de récupérer une certaine quantité d'orins et de florins. Ces monnaies sont rangées dans la catégorie « Autre » de l'inventaire. Cependant, celles-ci sont devenues obsolètes et n'ont aucune utilité. Fort heureusement, il est possible de les convertir en couronnes, et ce, en se rendant dans un lieu bien spécifique.

Mais, sans plus tarder, voici la marche à suivre pour échanger les orins et florins contre des couronnes sur The Witcher 3 :

Rendez-vous à une banque. Il y a la Banque Vivaldi, à Novigrad. Celle-ci est située sur la Place du Hiérarque. Il y a la Banque Cianfanelli, à Toussaint (DLC Blood and Wine). Celle-ci est à Beauclair, près du point de téléportation/voyage rapide Grand-place.

Parlez à l'un des PNJ de la banque. Dans le cas de la banque Vivaldi, il s'agit de Vimme Vivaldi lui-même.

Optez pour la ligne de dialogue « J'ai des devises à changer ».

Vos florins et/ou orins seront ainsi changés en couronnes, selon un certain taux.





Vous savez, à présent, comment convertir les orins et florins en couronnes sur The Witcher 3. Nous vous recommandons d'effectuer cette action assez régulièrement afin d'avoir davantage d'argent, étant donné que vous aurez besoin de beaucoup de couronnes durant votre aventure, et ce, pour diverses raisons (réparation, amélioration, achats, etc.).

Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3, qui est sorti en 2015, profite d'une version remastered depuis le 29 septembre 2026.