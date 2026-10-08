The Witcher 3 Remastered : MàJ 5.01 du 8 octobre 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 08 octobre 2026 à 15h45
le 08 octobre 2026 à 15h45
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 5.01, qui a été déployée le 8 octobre 2026, de The Witcher 3 Remastered.
En ce jeudi 8 octobre 2026, CD Projekt RED a déployé une toute nouvelle mise à jour sur la version remastered de The Witcher 3: Wild Hunt. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 5.01, qui est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Comme vous vous en doutez, cette mise à jour apporte principalement des corrections, mais aussi quelques améliorations.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 5.01, qui a été déployée le 8 octobre 2026, de The Witcher 3 Remastered.
Patch notes de la mise à jour 5.01 de The Witcher 3 Remastered
Gameplay
- Correction d'un problème qui empêchait la fonctionnalité « Appliquer automatique les huiles pour lames » de fonctionner si elle n'était pas activée au début de la session de jeu en cours.
- Correction d'un problème qui, dans certaines circonstances, pouvait entraîner les bateaux contrôlés par le joueur à se déplacer de manière incontrôlable et à ignorer les collisions avec le terrain.
- Amélioration des animations d'interaction avec les échelles.
- Correction d'un problème qui faisait que Geralt entrait en collision avec des ennemis morts après avoir utilisé le coup de grâce Aard.
- Correction d'un problème qui faisait que Vesemir répétait sans cesse la même réplique si le sort Quen étant lancé plusieurs fois.
- Correction d'un problème où l'esquive pouvait présenter un temps de réponse involontairement retardé.
- Correction d'un problème où il était possible de lancer une bombe même si l'option était désactivée.
- Correction d'un problème où le bonus accordé par la compétence Synergie affichait des valeurs incorrectes.
- Ajout d'une réflexion des dégâts à la compétence Bouclier explosif.
- Correction d'un problème où l'endurance de Geralt était entièrement épuisée lorsqu'il sprintait et esquivait en même temps.
Interface utilisateur
- Correction d'un problème qui pouvait entraîner le blocage à l'écran de la fenêtre contextuelle « Vous avez gagné un point de compétence ! ».
- Correction d'un problème qui provoquait le clignotement momentané des indications de saisie sur l'écran de méditation.
- Correction d'un problème qui empêchait l'affichage du didacticiel sur les potions après avoir accédé à l'onglet Consommables.
- Correction de quelques barres de progression mal alignées dans l'interface utilisateur.
PC
- Correction d'un problème qui entraînait la réinitialisation du paramètre Qualité GTAO après le redémarrage du jeu.
- Correction d'un problème qui pouvait entraîner l'affichage d'un paramètre erroné pour la mise à l'échelle dynamique de la résolution après modification du mode d'anti-aliasing.
- Correction de cas où il était possible d'activer un paramètre graphique avec un GPU qui ne le prenait pas en charge.
- Correction d'un problème qui pouvait entraîner l'application du DLSS ou du XeSS lors du changement de préréglage graphique sur des GPU qui ne les prenaient pas en charge.
- Le paramètre par défaut de la mise à l'échelle dynamique de la résolution a été désactivé.
- Correction d'un problème où les infobulles des compétences ne s'actualisaient pas tant que le joueur ne passait pas à nouveau la souris dessus.
- Correction d'un problème où le jeu pouvait parfois sélectionner le mauvais GPU.
Consoles
- Ajout des options Bloom, Faisceaux lumineux et Profondeur de champ aux paramètres graphiques.
- Diverses optimisations ont été apportées pour améliorer les performances.
- Correction d'un problème qui entraînait la réinitialisation des paramètres sur PlayStation 5 à chaque lancement du jeu.
- La correction du problème lié au volume de la voix off, qui devenait nettement plus faible que celui des autres sons du jeu après avoir navigué dans les onglets du menu pause, est désormais implémentée sur les consoles.
- Correction de problèmes liés à des limités de fréquence d'images incorrectes dans différents modes graphiques sur la PlayStation 5 de base.
- La localisation en ukrainien est désormais disponible pour toutes les régions.
Autres
- Divers ajustements visuels ont été apportés, notamment des améliorations au niveau du Bloom, du Tone Mapping, de l'éclairage des personnages, du Ray tracing et du Path tracing.
- En raison de problèmes techniques, l'écran de consentement aux conditions d'utilisation s'affichera à nouveau. Vous devrez confirmer vos préférences une nouvelle fois. En acceptant ces conditions, vous nous aidez à améliorer le jeu.
- Correction d'un problème empêchant l'affichage des Mes récompenses et des Twitch Drops dans le coffre de Wyzima s'il avait déjà été ouvert. Suite à cette correction, certains objets pourraient apparaître en double. Considérez-les comme un bonus.
- Correction d'un problème empêchant la végétation de réagir aux collisions.
- Correction d'un problème pouvant affecter les données des fichiers de sauvegarde et ajout de mesures pour remédier aux sauvegardes qui auraient été affectées.
- Correction d'un problème où la mise à l'échelle dynamique de la résolution pouvait provoquer des artefacts visuels dans certaines configurations.
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