The Witcher 3 Remastered : MàJ 5.01 du 8 octobre 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 5.01, qui a été déployée le 8 octobre 2026, de The Witcher 3 Remastered.

En ce jeudi 8 octobre 2026, CD Projekt RED a déployé une toute nouvelle mise à jour sur la version remastered de The Witcher 3: Wild Hunt. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 5.01, qui est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Comme vous vous en doutez, cette mise à jour apporte principalement des corrections, mais aussi quelques améliorations.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 5.01, qui a été déployée le 8 octobre 2026, de The Witcher 3 Remastered.