The Witcher 3 : CD Projekt explique pourquoi ses extensions ont été proposées à un prix abordable

Depuis sa révélation, beaucoup ont hâte de découvrir Songs of the Past, la nouvelle extension de The Witcher 3. Mais faut-il s'attendre à un tarif abordable pour celle-ci, comme ses aînées ?

Entre sa mise à jour gratuite offrant des graphismes retravaillés et l'annonce de l'extension Songs of the Past, The Witcher 3: Wild Hunt a frappé très fort et cela enchante les joueurs. Cette nouvelle aventure est très attendue et, même si elle se concentrera surtout sur Jaskier, un détail vient en tête : le prix de ce contenu bonus.

Avec Hearts of Stone et Blood and Wine, les joueurs ont été surpris de voir qu'elles étaient toutes deux proposées à un prix accessible au regard de la durée de jeu proposé. Rappelons que ces extensions ajoutaient environ 25 heures de jeu (en se concentrant uniquement sur le scénario principal) pour moins de 30 euros. Récemment, CD Projekt a expliqué les raisons de ce choix audacieux.

Remercier les joueurs de The Witcher 3 via le tarif très abordable du pass d'extensions

Alors que de nombreux jeux proposent des extensions au prix d'un jeu complet, le duo d'extensions de The Witcher 3 avait choqué le public avec ce prix très bas. Marcin Momot, directeur de la communauté mondiale et des réseaux sociaux, explique à MP1st que cette décision avait plusieurs origines. La première est que The Witcher 3 était leur premier jeu en monde ouvert et leur première tentative ambitieuse dans ce domaine. Mais la deuxième raison est plus humaine.

Tout tournait autour des joueurs. Pour ceux qui nous ont soutenus en achetant le pass d'extensions de The Witcher 3, c'était une véritable marque de confiance : ils nous faisaient confiance pour enrichir le jeu de manière significative. C'était, à mes yeux, une façon de les remercier pour ce soutien et pour avoir accepté de nous accompagner dans cette aventure.

La volonté d'offrir de « la qualité à un prix avantageux »

Marcin Momot explique lors du même échange que les équipes ont « toujours affirmé vouloir créer quelque chose qui offre un réel rapport qualité-prix. Je pense pouvoir dire sans me tromper que nous avons atteint notre objectif ». Cela a marqué les esprits et beaucoup considèrent aujourd'hui les deux extensions de The Witcher 3 comme certaines des meilleures du jeu vidéo. Mais est-ce que cette tarification sera aussi appliquée à Songs of the Past ?

Il est encore trop tôt pour le dire. Depuis la sortie du titre, CD Projekt RED est devenu un acteur plébiscité de l'industrie. S'il y a une hausse de prix sur Songs of the Past, elle s'accompagnera certainement d'un contenu justifiant son tarif, car le studio a à cœur de respecter cet engagement. Mais il s'agit là de simples spéculations.

Pour le savoir, il faudra attendre 2027, date à laquelle l'extension The Witcher 3: Songs of the Past sera disponible.