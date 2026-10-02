The Witcher 3 Aerondight : Comment obtenir cette épée très puissante ?

Nous vous expliquons comment récupérer l'épée Aerondight, qui figure parmi les meilleures armes, sur The Witcher 3: Wild Hunt.

Tout au long de leur périple sur The Witcher 3: Wild Hunt et ses extensions, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité de récupérer de nombreuses épées d'argent et d'acier. Évidemment, certaines armes sont plus intéressantes que d'autres, en raison de leurs statistiques et bonus. D'ailleurs, l'une des meilleures épées du RPG de CD Projekt RED est, sans nul doute, Aerondight, qui est accessible pour toutes celles et ceux possédant l'extension Blood and Wine.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons pas à pas comment obtenir l'épée Aerondight sur The Witcher 3, et plus précisément via l'extension Blood and Wine.

Comment obtenir l'épée Aerondight sur The Witcher 3 ?

Réaliser la quête « Il ne peut en rester qu'un » à Toussaint sur The Witcher 3

Comme indiqué précédemment, pour récupérer l'épée Aerondight sur The Witcher 3, il est impératif d'avoir l'extension Blood and Wine, étant donné que l'arme se trouve dans la région dudit contenu additionnel, à savoir Toussaint. Si tel est le cas, rendez-vous à Beauclair et prenez la quête « Il ne peut en rester qu'un » via le tableau d'affichage.

La quête « Il ne peut en rester qu'un » de The Witcher 3 vous demande, dès lors, de vous rendre au Lac d'Émeraude et d'inspecter l'île au centre. Allez-y pour découvrir un personnage, situé au milieu d'une petite zone aquatique. Il s'agit de l'Ermite. Parlez-lui pour en apprendre davantage sur les cinq vertus chevaleresques.

Accomplir les épreuves des cinq vertus chevaleresques

Ainsi, pour espérer obtenir Aerondight sur The Witcher 3, il convient de surmonter certaines épreuves afin de prouver la valeur de Geralt de Riv. En fonction de votre progression dans le DLC Blood and Wine, il se peut que vous ayez déjà rempli certains objectifs ou bien l'entièreté des épreuves. Dans tous les cas, les épreuves s'articulent autour de cinq vertus chevaleresques : la compassion, l'honneur, la valeur, la sagesse et la générosité.

Pour chacune d'entre elles, vous devez réaliser des actions bien spécifiques durant des quêtes précises. Notons que vous pouvez très bien effectuer qu'un seul objectif pour chaque épreuve (liste non exhaustive ci-dessous).

Épreuve de la compassion : Durant la quête principale « La Bête de Toussaint » → Choisissez d'épargner le Shaelmaar. Durant la quête secondaire « Faune préservée de Beauclair » → Choisissez de laisser le basilique argenté en vie. Durant le contrat « Chasse au gros gibier » → Acceptez d'aller à l'exposition de Beledal à la fin de la quête. Lorsque vous aurez rejoint l'événement, questionnez Beledal à propos de sa fille.

: Épreuve de la générosité : À Beauclair, et plus précisément à l'est du point de téléportation « Jardins du palais », allez à l'emplacement de la quête secondaire « Le laboratoire de l'étrange » et donnez 5 Couronnes au messager, qui vous transmet une lettre. À Beauclair, et plus précisément au sud du point de téléportation « Grand place », allez à l'emplacement de la quête secondaire « Le Sorceleur prend la pose » et achetez le tableau au peintre, contre 1 000 Couronnes.

: Épreuve de l'honneur : Durant la quête secondaire « Gazouillis et chevalerie » → Battez le Prince Anseis en duel, en tant que Geralt de Riv.

: Épreuve de la valeur : Durant la quête secondaire « Gazouillis et chevalerie » → Terminez le tournoi. Durant la quête « Tesham Mutna » → Tuez Dettlaff.

: Épreuve de la sagesse : Durant la quête principale « La Cage au Fou » → Décidez de lever la malédiction du nécrophage. Pendant la quête secondaire « Gwynt : Le grand tournoi de Beauclair » → Gagnez le tournoi de gwynt.

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Si vous avez accompli au moins un objectif de chaque épreuve, Geralt aura ainsi prouvé sa valeur, et ce, selon les 5 vertus chevaleresques. Retournez donc voir l'Ermite au Lac d'Émeraude.

Battre l'Ermite et obtenir Aerondight sur The Witcher 3

En parlant de nouveau avec l'Ermite, ce dernier vous indiquera que Geralt a réussi les épreuves. Dès lors, vous devrez battre ledit personnage. À l'issue de l'affrontement, vous pourrez récupérer l'épée Aerondight, qui est une arme très puissante et jugée comme étant l'un des meilleurs équipements disponibles sur The Witcher 3. À ce moment, vous obtiendrez également le trophée/succès « L'incarnation des cinq vertus ».

Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3, qui est sorti en 2015, s'est offert une version remastered, qui est disponible depuis le 29 septembre 2026.