The Witcher 3: Wild Hunt : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer The Witcher 3: Wild Hunt ?

Quête principale → Près de 50 heures.

→ Près de 50 heures. Quête principale et plusieurs secondaires → Entre 90 et 110 heures.

→ Entre 90 et 110 heures. Terminer le jeu à 100 % → Plus de 150 heures.

The Witcher 3: Wild Hunt est un jeu développé par CD Projekt Red. Sorti tout d'abord en 2015 sur PC, PS4 et Xbox One, le titre a eu le droit à un portage sur Nintendo Switch en 2019. Par ailleurs, les versions next-gen, PS5 et Xbox Series sont également au programme, afin que le RPG de CD Projet RED soit jouable sur toutes les plateformes. Depuis son lancement officiel, The Witcher 3: Wild Hunt ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent combien d'heures pour terminer The Witcher 3: Wild Hunt. Chaque joueur a sa propre manière de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, en fonction de sa propre expérience et des différents retours, il est tout de même possible de donner une estimation approximative. Dans le cas de The Witcher 3: Wild Hunt (jeu de base uniquement), cela pourrait dépendre également du mode de difficulté que vous avez choisi avant de vous lancer dans l'aventure. Néanmoins, vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de la durée de vie de The Witcher 3: Wild Hunt, en fonction de vos objectifs (histoire principale, histoire principale et plusieurs quêtes, terminer totalement le jeu). Notez également que l'heure peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque région ou, contrairement, à rusher la quête principale. Si vous êtes plongé dans l'aventure, sachez qu'une carte interactive du monde de The Witcher 3: Wild Hunt est disponible sur la Toile. Cela vous permettra, très certainement, de vous repérer plus facilement ou d'accéder à certaines ressources plus vite.