The Witcher 3 Remastered explose un record et réunit de très nombreux joueurs

Avec la sortie très récente de la version remastered, The Witcher 3: Wild Hunt connaît une très grande popularité.

Comme vous le savez probablement déjà, The Witcher 3: Wild Hunt vient tout juste de s'offrir une version remastered, qui a notamment été lancée le mardi 29 septembre 2026 à 12h (heure française). Seulement quelques heures après sa sortie, The Witcher 3 vient d'enregistrer un nouveau record en termes d'audience.

Un nouveau record pour The Witcher 3 grâce à la version remastered

En effet, comme partagé par le studio CD Projekt RED via une publication sur le compte Twitter/X de la licence, The Witcher 3 Remastered a enregistré un pic de joueurs connectés en simultané très important : peu avant 18h, le 29 septembre 2026, plus de 120 personnes jouaient à The Witcher 3 Remastered via la plateforme de Valve, Steam.

11 years after launch, more witchers are now walking the Path across the Continent than ever before.



Seeing so many of you set out on this journey for the very first time, or relive it once more, means the world to us.



Thank you for putting your trust in us, all these years… pic.twitter.com/TryjYOXJZW — The Witcher (@thewitcher) September 29, 2026

Cette statistique, atteinte seulement quelques heures après le lancement de la version remastered, représente un nouveau record pour le RPG en monde ouvert, étant donné que son pic le plus haut était jusqu'à présent de 103 000 joueurs (en janvier 2020). Nul doute, d'ailleurs, que cette statistique grimpera encore dans les prochaines heures, voire dans les jours à venir, car tout le monde n'a pas encore pu (re)lancer le périple de Geralt de Riv.

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CD Projekt RED partage quelques mots de remerciements

Dans ladite publication sur Twitter/X, le studio CD Projekt RED en profite pour remercier la communauté et déclare notamment :

11 après son lancement, plus de sorceleurs arpentent désormais la Voie à travers le Continent que jamais auparavant. Voir tant d'entre vous se lancer dans ce voyage pour la toute première fois, ou le revivre une fois de plus, signifie tout pour nous. Merci de nous accorder votre confiance, toutes ces années plus tard.

C'est, ainsi, un bel exploit pour The Witcher 3: Wild Hunt, qui est sorti en 2015. Il y a, d'ailleurs, fort à parier que le lancement de la prochaine extension, à savoir Songs of the Past, permettra audit titre de s'offrir un nouveau record. Or, pour le savoir, il va falloir encore patienter car le DLC doit arriver l'année prochaine.

Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered est disponible sur consoles PlayStation, Xbox Series, ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.