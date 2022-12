The Witcher 3 : La mise à jour next gen contient beaucoup de « nouveaux secrets et petits détails »

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À l'heure où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir découvrir la mise à jour next gen de. Devant sortir en ce mois de décembre 2022 , celle-ci apportera de, des, mais aussiC'est lors du REDstream du 23 novembre 2022 que le studio de développement, CD Projekt RED, a présenté la mise à jour next gen de The Witcher 3: Wild Hunt. Durant la présentation, les développeurs ont partagé un trailer et ont surtout fourni de plus amples informations en ce qui concerne le contenu de ce patch. Mais, ce n'est pas tout.Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à des. Le directeur narratif du jeu, Philip Webber, s'est récemment entretenu avec les journalistes du site Eurogamer et a ainsi déclaré : « [...] Nous avons caché beaucoup de nouveaux secrets et beaucoup de nouveaux petits détails que nous voulons que les gens trouvent [...] ». Philip Webber explique que cesetne figureront pas dans le patch notes, afin que les joueurs ne soient pas spoilés et les découvrent par eux-mêmes.Rappelons que la mise à jour next gen de The Witcher 3: Wild Hunt est gratuite pour celles et ceux qui possèdent le jeu de base. CD Projekt RED n'a pas encore partagé de date de sortie pour les versions physiques PS5 et Xbox Series, qui avaient été annoncées en septembre 2020