The Witcher 3 : La mise à jour next-gen se dévoile et s'offre un trailer

Un trailer et des détails sur la mise à jour next-gen de The Witcher 3

C'est au cours du mois de décembre que nous pourrons télécharger et découvrir la mise à jour next-gen, à destination de la PS5, Xbox Series et PC, de. Très attendue par les fans, celle-ci apportera de multiples améliorations et quelques nouveaux contenus. D'ailleurs, CD Projekt Red a récemment partagé des informations, à ce sujet.Lors d'un REDstream , diffusé le mercredi 23 novembre, l'équipe de développement a, effectivement, détaillé le contenu de la mise à jour next-gen de The Witcher 3. Tout d'abord, notons que ce patch apportera, bien évidemment,: Ray Tracing, Screen Space Reflection amélioré, feuillage amélioré et meilleures textures seront ainsi au rendez-vous. Le titre prendra alors en charge le FSR 2.1 et DLSS3. Sur PS5 et Xbox Series, les joueurs et les joueuses pourront, d'ailleurs, choisirPar ailleurs, les développeurs ont prévu: nous pourrons, notamment, profiter d'unequi devrait nous rapprocher de l'action (option à activer/désactiver). Il sera également possible d'afin d'avoir une interface réduite, favorisant ainsi l'immersion. CD Projekt RED en a profité pour, notamment celles « Des rivages lointains d'Ophir » et « Chasse au trésor : équipement de l'École du Loup ». Or, ce n'est pas tout.Comme prévu,: uneainsi que despour Jaskier et les soldats nilfgardiens, en lien avec la série Netflix. Sans oublier,. Durant le livestream, nous avons pu voir de nouvelles armures pour Geralt (notamment celle portée par Henry Cavill dans la Saison 1), mais CD Projekt RED n'a rien dit à ce sujet et réserve, très certainement, des surprises. Le patch notes, qui sera publié avant la sortie de la mise à jour, nous en dira plus.Finalement, sachez que. De ce fait, nous pourrons importer notre dernière sauvegarde et reprendre notre progression. Sur le site officiel, nous pouvons lire la mention suivante : « [...] jouez au jeu comme vous le souhaitez, où vous le souhaitez et transférer votre dernière sauvegarde d'une plateforme à une autre [...] ».Rappelons, pour conclure, que la mise à jour next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt se rendra disponiblepour celles et ceux possédant déjà le jeu. Les éditions physiques de The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition ne possèdent pas encore de date de sortie, mais nous vous tiendrons informés dès que ce sera le cas.