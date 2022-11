The Witcher 3: Wild Hunt : Date de sortie de la mise à jour next-gen

Date de sortie de la mise à jour next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game.



For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih — The Witcher (@witchergame) November 14, 2022

[...] la prochaine mise à jour proposera des dizaines d'améliorations visuelles, de performances et techniques, notamment la prise en charge du ray tracing, des temps de chargement plus rapides sur consoles, une variété de mods intégrés à l'expérience, et bien plus encore ! En outre, nous ajoutons un ensemble de DLC inspirés de la série The Witcher de Netflix, comme de nouvelles armes et armures pour Geralt et des looks alternatifs pour certains personnages [...]

Cela fait de nombreux mois que les joueurs et les joueuses, désirant découvrir ou se replonger dans, attendent l'arrivée de ladu soft, à destination de la PS5, Xbox Series et PC. Après de multiples reports, celle-ci possède (enfin)Ladedevait, initialement, sortir à la fin de l'année 2021. Malheureusement, les développeurs de chez CD Projekt RED avaient décidé de la reporter à 2022, sans donner de plus amples détails. Or, nous possédons enfin saGrâce à une récente communication de la part de CD Projekt RED, nous savons que. Ainsi, au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques semaines à patienter avant de la découvrir.Notons, d'ailleurs, que celles et ceux qui possèdent une version PS4, Xbox One ou bien PC du jeu n'auront pas à payer pour profiter depour ces derniers. À cette date,(avec toutes les améliorations, les DLC et les extensions), pour PS5, Xbox Series et PC, sera disponible à l'achat, sur les différents stores.En ce qui concerne le contenu de ce patch, CD Projekt RED doit apporter de plus amples détails, la semaine prochaine lors d'un REDstream, mais a déjà donné quelques informations, notamment dans un article sur le site officiel :Rendez-vous donc lepour découvrirde