The Witcher 3 : Des vidéos comparent la version actuelle et la next-gen

Il y a peu de temps, CD Projekt RED a annoncé la date de sortie de la mise à jour next gen deet a, par la suite, présenté le contenu de ce patch via un REDstream. Depuis, de nombreusessont arrivées sur la Toile etEn effet, comme vous le savez probablement déjà, la mise à jour next gen de The Witcher 3: Wild Hunt, à destination de la PS5, Xbox Series et du PC, apporteraau soft (Ray Tracing, Screen Space Reflection amélioré, feuillage amélioré et meilleures textures, par exemple). Ces améliorations sont nettement visibles grâce aux diverses vidéos comparatives publiées sur YouTube.Par exemple, dans celle de la chaîne Ultimate Gamerz, nous pouvons aisément nous rendre compte des améliorations graphiques de la version next gen, notamment en ce qui concerne l'éclairage général, les contrastes, ou encore les textures. Autant dire que le tout sembleRappelons que la mise à jour next gen de The Witcher 3: Wild Hunt introduira également de(mode Photo, apparences de personnages, etc.),ainsi que(masquage dynamique de la mini-map, caméra alternative). Sans oublier, l'ajout des modes Performance/Qualité pour consoles.C'est dès le 14 décembre prochain que nous pourrons découvrir la mise à jour next gen de The Witcher 3: Wild Hunt. Celle-ci est gratuite pour celles et ceux possédant déjà le jeu de base.