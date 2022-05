The Quarry : Détail des différentes éditions et bonus de précommande

The Quarry, différentes éditions et bonus de précommande

Bonus de précommande

Édition Standard de The Quarry

Le jeu de base The Quarry

PC Édition Standard → 43,99 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 43,99 € au lieu de 69,99 €, soit 37 % de réduction.



Édition Deluxe de The Quarry

Un pack de tenues pour les personnages jouables de The Quarry, inspirées des années 80.

Un accès instantané à la mécanique de jeu, appelée « Death Rewind ».

Mise à disposition de la version dite « la plus gore, la plus horrible et la plus sanglante de The Quarry », selon le site officiel du titre.

Un pack de trois filtres visuels cinématographiques.

PC Édition Deluxe → 51,99 € au lieu de 69,99 €, soit 26 % de réduction.

Xbox Édition Deluxe → 43,99 € au lieu de 84,99 €, soit 48 % de réduction.



Prévu pour arriver le 10 juin, sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC, il est déjà possible de précommander le nouveau jeu de Supermassive Games et 2K Games. De ce fait, retrouvez dans ce qui suit un récapitulatif concernant les différentes éditions et bonus de précommande de The Quarry. Toutes les joueuses et tous les joueurs ayant précommandé The Quarry, peu importe l'édition choisie, recevront en bonus de précommande trois filtres visuels cinématographiques, inspirés d'un style de filmographie : cinéma indépendant, années 80 ou les productions en noir et blanc. L'édition Standard de The Quarry est aussi bien disponible en version digitale qu'en physique. En ce qui concerne la version physique du soft, elle peut être achetée sur le store de 2K ou bien auprès de revendeurs tiers. À l'inverse, l'édition Deluxe de The Quarry n'est disponible qu'en version numérique.