The Quarry : Date de sortie, gameplay, plateformes, toutes les informations

The Quarry, c'est quoi ?

Quelle date de sortie pour The Quarry ?

Sur quelles plateformes sort The Quarry ?

Bande-annonce et gameplay de The Quarry

PC Édition Standard → 43,99 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Deluxe → 51,99 € au lieu de 69,99 €, soit 26 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 43,99 € au lieu de 69,99 €, soit 37 % de réduction. Édition Deluxe → 43,99 € au lieu de 84,99 €, soit 48 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



En parallèle des jeux The Dark Pictures Anthology, Supermassive Games a officialisé l'arrivée de. Le titre est attendu par les joueurs et les joueuses, amateurs et amatrices de jeux d'horreur. Ainsi, découvrez, dans ce qui suit, un récapitulatif deComme dit précédemment,. Les événements prendront place à Hackett's Quarry. Durant l'aventure, vous aurez la possibilité d'incarner différents personnages, soient les adolescents présents à Hackett's Quarry.À l'image des titres The Dark Pictures Anthology ou encore Until Dawn,proposera différents embranchements scénaristiques aux joueurs et aux joueuses. D'ailleurs, à ce sujet, le titre de Supermassive Games comportera plus de 180 fins, proposant ainsi une grande rejouabilité. Dans la même idée, les développeurs de chez Supermassive Games ont expliqué qu'une première run sur The Quarry peut durer environ dix heures. Mais l'intérêt est de traverser plusieurs fois le soft.Finalement, contrairement aux précédents titres du studio, The Quarry disposera d'une nouvelle mécanique de jeu, nommée « Death Rewind », permettant d'annuler la mort d'un personnage.La sortie officielle de The Quarry, développé par Supermassive Games et édité par 2K Games, est fixée au. Plusieurs éditions seront proposées , que vous pouvez retrouver détaillées un guide dédié.La majorité des joueurs et des joueuses auront accès à. En effet, le titre doit sortir sur la plupart des plateformes de jeu : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. D'ailleurs, nous en profitons pour vous rappeler qu'il est possible de traverser l'aventure The Quarry avec ses amis, grâce à son mode multijoueur coopératif en local et en ligne. Malheureusement, Supermassive Games n'a pas communiqué quant à la possible sortie d'un portage de The Quarry sur Nintendo Switch.Comme pour la grande majorité des jeux,a profité d'un trailer d'annonce, permettant d'avoir un bel aperçu de l'ambiance et de l'histoire du soft.Par ailleurs, au début de cette année 2022, l'éditeur de The Quarry, 2K Games, a partagé une vidéo de 30 minutes, correspondant au prologue du jeu, afin de faire un peu plus connaissance avec ce nouveau jeu.