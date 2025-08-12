The Outer Worlds 2 promet une aventure « plus conséquente et plus profonde » que celle du premier opus

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 août 2025 à 18h40
Interrogé par le magazine Edge, le directeur créatif de The Outer Worlds 2 a révélé quelques détails sur l'impact de Tim Cain dans le développement du projet, leurs ambitions pour l'histoire et ce qui va changer dans cette suite.
The Outer Worlds 2 promet une aventure « plus conséquente et plus profonde » que celle du premier opus
À quelques semaines de son arrivée sur consoles et PC, The Outer Worlds 2 continue de se dévoiler. S'il a récemment fait polémique à cause de son prix de lancement, le titre compte se démarquer de son aîné en améliorant certaines fonctionnalités et en ajoutant de nombreuses nouveautés. Récemment, Leonard Boyarsky (directeur créatif du titre) est revenu sur certains aspects majeurs de cette suite.

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« Voir beaucoup plus grand et aller beaucoup plus loin » avec The Outer Worlds 2

À l'origine, une suite au premier opus de The Outer Worlds n'était pas nécessairement envisagée par Obsidian Entertainment. Mais cela n'a pas empêché Leonard Boyarsky de créer un vaste univers. D'ailleurs, il a confié que le premier opus n'en exploitait qu'une petite partie
Cela a toujours été mon intention, si nous avions la chance de faire une suite : voir beaucoup plus grand et aller beaucoup plus loin. Notre temps et nos ressources étaient beaucoup plus limités pour le premier jeu, nous avons dû prendre de nombreuses décisions pour raccourcir et simplifier certaines choses. À bien des égards, The Outer Worlds 2 concrétise le rêve que nous avions lorsque nous avons commencé cette aventure.
Il rajoute que quand Tim Cain (créateur de Fallout) l'a rejoint sur ce projet, il a été ravi de découvrir que tous deux avaient des projets pour créer une suite « beaucoup plus ambitieuse et approfondie ».

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Une expérience laissant une grande liberté dans les choix effectués, à condition de les respecter jusqu'au bout

Si l'histoire va avoir une place fondamentale, The Outer Worlds 2 veut offrir une plus grande liberté aux joueurs. Pour cela, vous aurez « le choix de la configuration et du style de jeu de vos personnages », même s'il ne sera pas possible de modifier ses compétences une fois celles-ci choisies

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Cependant, Brandon Adler (le directeur exécutif du titre) précise que « Si vous aimez la furtivité, vous pouvez vraiment vous y plonger. Si vous êtes plutôt du genre combat, que vous voulez juste tout faire exploser, vous n'avez pas à vous soucier de la furtivité. Nous aimons offrir aux joueurs de nombreuses façons différentes d'aborder le contenu, mais pour cela, je pense qu'il faut s'assurer que ce soit simple au début et que cela devienne plus complexe par la suite. »

En attendant de découvrir toutes ces caractéristiques, rappelons que The Outer Worlds 2 sera disponible à partir du 29 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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