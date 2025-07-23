The Outer Worlds 2 trop cher à 80 dollars ? Microsoft revoit sa stratégie

La hausse du prix de vente des jeux est un sujet sensible au sein de la communauté. Sur ce point, Microsoft a pris une décision radicale pour The Outer Worlds 2 et ses autres sorties majeures de fin d'année.
Les années 2020 ont été marquées par une hausse du prix d'achat des jeux, que ce soit en version physique ou dématérialisée. Cette hausse est justifiée à la fois par l'arrivée de nouvelles consoles sur le marché mais également par d'autres facteurs comme l'inflation.
Face à ces changements, certains ont décidé d'appliquer des hausses significatives de prix, à l'image de Nintendo qui propose Mario Kart World à 90 euros. D'ailleurs, Microsoft avait fait part de son envie de proposer les titres Xbox Game Studios à 80 dollars (79,99 euros en France)
et ce dès la fin de l'année avec des titres comme The Outer Worlds 2
. Cependant, le géant à la croix verte a décidé de faire machine arrière.
Le prix de The Outer Worlds 2 et d'autres jeux baissé « en accord avec les conditions actuelles du marché »
L'annonce du prix, survenue en juin 2025 pendant le showcase du titre, avait fortement agacé les joueurs. En réaction, beaucoup d'entre eux avaient partagé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Obsidian Entertainment, le développeur du titre, avait d'ailleurs rejeté la faute sur Xbox à la même époque. Mais le 23 juillet, Microsoft a annoncé que le prix du jeu ainsi que celui des autres sorties de fin d'année allaient revenir à la normale
suite à une prise en compte des « conditions actuelles du marché
».
La réaction d'Obsidian Entertainment à la nouvelle ne s'est pas faite attendre. Sur Bluesky, les équipes de communication ont réagi avec humour en déclarant ceci : « Chez Citoyens Galactiques ! Nous avons reçu votre SOS par voie de drone. En tant qu'organisation dédiée à la régulation des corporations, nous, Directorat de la Terre, avons travaillé avec [CENSURÉ] pour réviser le prix de The Outer Worlds 2.
»
Un changement qui devrait également concerner la France dans les prochains jours
Aux États-Unis, il a été confirmé que les joueurs ayant déjà précommandé The Outer Worlds 2 à l'ancien tarif pourront être remboursés afin de profiter du nouveau prix en vigueur.
Cependant, un petit délai sera peut-être nécessaire avant que le prix change en France. À l'heure où ces lignes sont rédigées, The Outer Worlds 2 est toujours proposé à 79,99 euros sur la majorité des sites et des plateformes de vente. Seul Steam applique actuellement la nouvelle tarification
en proposant le jeu à 69,99 euros dans sa version standard.
Rappelons pour conclure que The Outer Worlds 2 sera disponible à partir du 29 octobre 2025
sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
commentaire (1)
Merci Xbox !