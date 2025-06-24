The Outer Worlds 2 confirme l'absence de cette fonctionnalité, les joueurs déçus

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 juin 2025 à 11h31
À l'instar du premier épisode, une fonctionnalité importante des RPG sera absente dans The Outer Worlds 2, ce qui ne ravi pas tous les joueurs.
The Outer Worlds 2 confirme l'absence de cette fonctionnalité, les joueurs déçus
Dans un univers où les RPG multiplient les opportunités pour permettre aux joueurs de revenir sur leurs décisions, The Outer Worlds 2 se positionne à contre-courant. Brandon Adler, directeur du jeu chez Obsidian Entertainment, confirme que le prochain opus n'autorisera aucun changement de compétences une fois celles-ci choisies. L'objectif ? Renforcer l'immersion et la dimension RP du titre, quitte à prendre le risque d'exclure certains joueurs.

Le choix assumé du réalisme RPG

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Brandon Adler assume clairement cette décision, affirmant dans une interview avec RPG Site que permettre aux joueurs de réattribuer leurs compétences à l'infini nuit à l'essence même d'un RPG :
Quand un jeu autorise des respecs illimités, je n'ai plus vraiment l'impression d'incarner un personnage. Je passe alors de tireur d'élite assassin à orateur charismatique en quelques clics. Ça peut plaire à certains, mais ce n'est pas l'expérience que nous souhaitons offrir avec The Outer Worlds 2. 
En optant pour une approche où chaque décision est définitive, Obsidian souhaite rendre chaque choix du joueur significatif et durable. Le studio assume ainsi pleinement une vision du RPG traditionnel où l'évolution d'un personnage se construit sur le long terme, en cohérence avec les choix effectués. Ce qui ajoute de l'immersion et surtout apporte du poids à chaque choix. 

Un jeu qui assume ses partis pris, quitte à ne pas plaire à tous

Cette approche tranchée ne sera sans doute pas du goût de tous les joueurs, et le directeur du jeu en a pleinement conscience. « Je sais que ce n'est pas forcément populaire à dire, mais il ne s'agit pas de plaire à tout le monde. Notre objectif est de créer une expérience unique et captivante, sans chercher à diluer notre concept initial pour séduire une audience plus large. »

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Obsidian préfère donc restreindre volontairement son public afin de préserver l'intégrité de son gameplay. Un pari audacieux à une époque où les studios cherchent souvent à maximiser leur audience en simplifiant l'accès à leurs jeux. Mais pas sans oublier le premier épisode, où une partie des compétences ne pouvaient pas être réinitialisées, contrairement aux compétences/perks.

Respecter le temps du joueur grâce à des choix impactants

Le studio tient à valoriser l'investissement des joueurs en leur garantissant que leurs choix auront des conséquences visibles et tangibles dans le monde du jeu. Brandon Adler précise à ce sujet :
Nous voulons respecter le temps des joueurs. Et pour moi, respecter le temps du joueur dans un RPG, c'est faire en sorte que chaque choix compte réellement. Prenez ces décisions au sérieux, car nous vous garantissons qu'elles influenceront l'expérience de manière notable.
Cette philosophie confirme la volonté du studio de proposer une expérience immersive, authentique et réactive. Chaque décision impactera profondément le scénario, incitant les joueurs à s'investir pleinement dans leur personnage.

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Un RPG fidèle à sa vision initiale

Obsidian Entertainment préfère donc affirmer haut et fort son intention de proposer un véritable jeu de rôle aux mécaniques exigeantes. Ce parti pris audacieux est accompagné par une promesse forte : offrir une profondeur narrative et un niveau de réactivité rarement atteint dans les productions modernes du genre.

Miniature vidéo

The Outer Worlds 2 est attendu sur PC, Xbox Series et PlayStation 5 le 29 octobre prochain. Le titre sera aussi moins absurde, et plus sombre que le premier épisode.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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