The Outer Worlds 2 reçoit une mise à jour majeure avec une pluie de nouveautés

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 juin 2026 à 14h05
Depuis le 25 juin 2026, la version 1.2.0 de The Outer Worlds 2 est disponible. Découvrez ce qu'elle vous réserve, notamment de nouvelles menaces sur Paradise Island, Golden Ridge, Cloister et Praetor.
The Outer Worlds 2 reçoit une mise à jour majeure avec une pluie de nouveautés

En mars 2026, soit 5 mois après ses débuts, The Outer Worlds 2 recevait sa première mise à jour majeure. Mais seulement 3 mois après cet ajout, la version 1.2.0 est déployée. Celle-ci est disponible sur l'ensemble des plateformes et vous pouvez en profiter dès à présent. 

Une menace venue d'ailleurs et de nombreux outils de personnalisation 

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La première nouveauté majeure de cette version 1.2.0 est la présence de nouveaux rifts. Les joueurs peuvent les repérer en consultant les terminaux d'atterrissage de 4 zones spécifiques.

En effet, les rifts en question apparaissent de manière aléatoire sur Paradise Island, Golden Ridge, Cloister et Praetor. Mais prenez garde en vous rendant à proximité. Les notes de patch précisent qu'elles renferment « des créatures extrêmement dangereuses, agressives, puissantes et immunisées contre de nombreux types d'attaques. »

Entre deux sessions de chasse, The Outer Worlds 2 vous propose de personnaliser votre expérience de jeu grâce à ses nouvelles fonctionnalités. Le miroir installé dans les quartiers du capitaine vous permet désormais de modifier votre apparence plus facilement. Mais la personnalisation n'est pas que physique : vous pouvez adapter la difficulté du jeu à votre convenance avec l'ajout du mode « Custom »

De nombreux correctifs ajoutés à The Outer Worlds 2

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The Outer Worlds 2 intègre désormais le « Mode of Outward Presentation », un système de transforgriffication permettant de donner une ancienne apparence appréciée à l'une des pièces de votre équipement. Ce dernier fonctionne à la fois pour votre personnage mais aussi pour vos compagnons. 

Enfin, comme toute mise à jour, la version 1.2.0 propose une vague de correctifs et d'optimisations permettant notamment d'éviter les crashs et certains messages d'erreur. Vous pouvez retrouver les notes de patch détaillées en cliquant sur ce lien

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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