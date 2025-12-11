Obsidian Entertainment (The Outer Worlds 2) garde un œil sur la licence Fallout

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 décembre 2025 à 16h14
Brandon Adler, réalisateur de The Outer Worlds 2, a récemment dévoilé l'un des secrets d'Obsidian Entertainment quant au choix des prochains jeux à développer. Or, le nom de Fallout semble résonner au loin.
Obsidian Entertainment (The Outer Worlds 2) garde un œil sur la licence Fallout
Cela fait plusieurs années qu'Obsidian Entertainment concentre ses efforts sur ses propres licences avec des titres comme The Outer Worlds 2, Avowed, Grounded et sa suite ou encore Pentiment. Mais ce choix ne signifie pas que le studio veut totalement mettre de côté les autres franchises, notamment les plus appréciées du public.

D'ailleurs, Brandon Adler a récemment avoué que ses équipes examinaient toutes les licences disponibles appartenant à Microsoft au moment de choisir un nouveau projet à développer.

De nombreuses licences à disposition, y compris des créations propres au studio comme The Outer Worlds

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Le réalisateur de The Outer Worlds 2 explique aux journalistes de GamesRadar+ que « nous examinons tout ce qui est à notre disposition » avant de lancer un nouveau projet. Le studio, qui est rattaché à Xbox Games Studios et à Microsoft, reconnaît d'ailleurs que la firme possède « une tonne d'IP (de propriétés intellectuelles) différentes que nous pourrions examiner et avec lesquelles nous pourrions nous amuser ».

Immédiatement, les joueurs de longue date pensent à Fallout. En effet, la franchise est extrêmement populaire et attire un public plus large depuis le lancement de la série éponyme sur Amazon Prime Video. D'autant que le studio a déjà créé l'un des titres les plus appréciés de toute l'histoire de la franchise. Est-ce que cela signifie qu'Obsidian Entertainment pourrait développer une suite à Fallout: New Vegas dans peu de temps ?

Pas de suite à Fallout: New Vegas dans l'immédiat ? 

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Lors du même échange, Brandon Adler a insisté sur le fait qu'Obsidian Entertainment possédait ses propres licences. Mais il poursuit en posant une question : « Voulons-nous en quelque sorte assurer un suivi, ou y a-t-il quelque chose de nouveau que nous souhaitons apporter à la table à ce sujet ? ».

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Justine Manchuelle

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Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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